Wie die Grossbank am Montag mitteilte, haben die Fonds für die geschätzten Liquidationskosten in den Jahren 2021 bis 2026 insgesamt 291 Millionen US-Dollar zurückgestellt.Zürich - Die Credit Suisse hat mit ihrem jüngsten Update zur Liquidierung ihrer «Greensill-Fonds» aktualisierte Werte für die dafür getätigten Rückstellungen publiziert. Wie die Grossbank am Montag mitteilte, haben die Fonds für die geschätzten Liquidationskosten in den Jahren 2021 bis 2026 insgesamt 291 Millionen US-Dollar zurückgestellt. Das sei mehr als bisher ausgewiesen, erklärte die Bank.

