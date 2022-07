Ezhou, China (ots/PRNewswire) -Der Flughafen Huahu in der zentralchinesischen Provinz Hubei in der Stadt Ezhou, der erste professionelle Frachtdrehkreuzflughafen in Asien und der vierte weltweit, soll am 17. Juli in Betrieb genommen werden. Von Ezhou aus können Passagiere und Waren dann über Nacht das ganze Land erreichen und in zwei Tagen nach Übersee gelangen.Der Flughafen Ezhou Huahu ist ein Frachtdrehkreuz, eine Nebenstrecke für den Personenverkehr, eine öffentliche Plattform und eine Frachtbasis. Die Entwicklung des Flughafens von der Vorplanung im Jahr 2014 bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme im Jahr 2022 dauerte acht Jahre. Die Investitionen für das Flughafenprojekt belaufen sich auf insgesamt 30,842 Milliarden Yuan, und das Projektpaket besteht aus drei Teilen: dem Flughafenprojekt, dem Umschlagzentrum und dem Projekt für die Basis der SF-Fluggesellschaften sowie dem Ölversorgungsprojekt, so das Ezhou Converged Media Center.Im August 2015 wurde das Projekt "Hubei International Logistics Central Hub" als das beste Projekt der Provinz ausgezeichnet. Am 17. September 2020 fand in Wuhan ein Arbeitstreffen zwischen der Provinz Hubei und der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde statt. Beide Seiten beschlossen, den Flughafen Wuhan Tianhe gemeinsam zu einem internationalen Gateway-Drehkreuz in der Zentralregion und den Flughafen Ezhou Huahu zu einem erstklassigen Luftfrachtdrehkreuz auszubauen und mit den beiden Flughäfen ein Doppel-Drehkreuz für die Passagier- und Frachtluftfahrt zu bilden, um in Hubei einen "Abflugkanal in die Lüfte" zu schaffen.Der Flughafen Ezhou Huahu ist darauf ausgelegt, im Jahr 2025 ein Passagieraufkommen von 1 Million Besuchern und ein Fracht- und Postaufkommen von 2,45 Millionen Tonnen zu bewältigen. Die Unterstützungsstufe für den Flughafenbetrieb ist 4E. In dieser Phase werden zwei parallele Langstrecken-Start- und Landebahnen sowie Rollbahnsysteme im Osten und Westen gebaut. Die Start- und Landebahnen sind 3.600 Meter lang und 45 Meter breit, der Abstand zwischen den Start- und Landebahnen beträgt 1.900 Meter.Darüber hinaus werden ein Transitzentrum für den Güterverkehr mit einer Fläche von fast 700.000 Quadratmetern, ein Terminalgebäude mit einer Fläche von 15.000 Quadratmetern und 124 Bahnhöfe gebaut, die es mit dem internationalen Flughafen Memphis in den Vereinigten Staaten aufnehmen können.Der Testflug wurde Ende März durchgeführt, der Flughafen wurde Mitte Juli in Betrieb genommen, und die Frachtfunktion wird Ende November vollständig eröffnet.Nach Angaben der Hubei International Logistics Airport Co., Ltd. kann der 1,5-stündige Flugkreis nach Inbetriebnahme des Flughafens 90 Prozent des chinesischen Wirtschaftsaggregats und 80 Prozent der Bevölkerung abdecken. Der Flughafen Huahu wird in der Anfangsphase des Passagierverkehrs 7 Strecken und 9 Ziele von Ezhou nach Peking, Shanghai, Shenzhen, Xiamen und Kunming eröffnen.Für den Frachtverkehr wird der Flughafen zunächst Inlandsdienste und dann internationale Dienste eröffnen. In der ersten Phase werden zwei Strecken von Ezhou nach Shenzhen und Shanghai eröffnet. Sobald der internationale Frachtverkehr voll funktionsfähig ist, werden internationale Frachtrouten zu Zielen wie Osaka und Frankfurt eröffnet. Der Flughafen wird sich allmählich zu einem Luftfrachtdrehkreuz von Weltrang entwickeln und danach streben, ein neues Logistikhochland in China und sogar im asiatisch-pazifischen Raum zu schaffen.Als wichtiges nationales Produktivitätsprojekt trägt der Flughafen Huahu die Verantwortung, im Namen Chinas am globalen Wettbewerb für Luftfahrtlogistik teilzunehmen, und ist das wichtigste Projekt der Provinz Hubei, so ein hoher Beamter in Ezhou. Nach seiner Inbetriebnahme wird der Flughafen mit Sicherheit eine wichtige Stütze für Hubei sein, um ein Pioniergebiet für den Aufbau eines neuen Entwicklungsmodells in China zu schaffen.Bildanhänge Links:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=425438Bildunterschrift: Ezhou Huahu FlughafenFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1860111/Ezhou_Huahu_Airport.jpgPressekontakt:Frau Cao,Tel: +86-10-63074558Original-Content von: Ezhou Converged Media Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164332/5275608