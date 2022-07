Um mehr als 50 Prozent stürzte die Uniper-Aktie in gerade einmal vier Wochen in die Tiefe; seit Jahresbeginn sind bereits Verluste in Höhe von 77,4 Prozent zu beklagen. Zu behaupten, dass die Lage ernst wäre, wirkt da wie eine dezente Untertreibung. Doch zumindest einige Analysten stellen ein Ende der Kursverluste in Aussicht.Goldman Sachs wagte sich jüngst aus der Deckung und verlieh der Aktie von Uniper (DE000UNSE018) nicht unbedingt eine Auszeichung mit einer Reduzierung des Kursziels von 20 auf nur noch 10 Euro. Allerdings wurde im gleichen Atemzug auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...