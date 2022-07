Osnabrück (ots) -Patientenschützer fordert Milliarden für Hitzeschutz in Heimen und KlinikenBrysch: Bund und Länder sind untätig - "Betroffene haben nichts von guten Ratschlägen"Osnabrück. Angesichts der Hitzewelle hat Patientenschützer Eugen Brysch den Kommunen und Ländern Untätigkeit vorgeworfen und fordert milliardenschwere Investitionen in Alten- und Pflegeheime. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Mit den aktuell steigenden Temperaturen überbieten sich Politik und Verbände mit Vorschlägen. Doch es ist zu befürchten, dass am Donnerstag bei Erreichen sommerlicher Normaltemperaturen wieder alles vorbei ist." So würden derzeit überall Hitzeschutzpläne gefordert, damit sich Senioreneinrichtungen oder Krankenhäuser besser auf Hitzewellen vorbereiten könnten. Entscheidend sei aber die Finanzierung, und daran hapere es: "Denn weder Kommunen noch Bund und Länder sind bereit, mit Milliarden-Investitionen einen Hitzeschutzschild wenigstens für Pflegeheimbewohner, Krankenhauspatienten und besonders gefährdete Menschen bereitzustellen", kritisierte Brysch. Dabei gehe es um wichtige Investitionen sowie um Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Die Betroffenen hätten schließlich nichts von den "mehr oder weniger guten Ratschlägen".Brysch forderte die Klimaminister von Bund und Ländern auf, ein 25-Grad-Ziel für die stationären Einrichtungen zu garantieren, und fügte hinzu: "Bundestag und Länderparlamente tun nichts, um ihre Regierungen auf dieses Hitzeschutz-Ziel zu verpflichten."Angesichts der erwarteten Wetterlage hatte etwa der Ärzteverband Marburger Bund einen nationalen Hitzeschutzplan und eine Aufklärungskampagne gefordert.Den Artikel vor der Bezahlschranke finden Sie unter www.noz.de/42549132Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5275628