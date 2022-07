DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan waren die Börsen wegen des Tages des Meeres geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:07 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.902,50 +1,0% -17,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.145,00 +1,1% -25,6% Euro-Stoxx-50 3.524,20 +1,4% -18,0% Stoxx-50 3.538,70 +1,2% -7,3% DAX 13.025,71 +1,3% -18,0% FTSE 7.242,98 +1,2% -3,1% CAC 6.121,75 +1,4% -14,4% Nikkei-225 0,00 0% -7,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 152,00 -1,10 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 1,20 +0,07 +1,38 US-Rendite 10 J. 2,95 +0,04 +1,44

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 99,60 97,59 +2,1% 2,01 +38,0% Brent/ICE 103,27 101,16 +2,1% 2,11 +37,9% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 155,40 160,80 -2,6% -4,17 +35,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.715,42 1.707,70 +0,5% +7,72 -6,2% Silber (Spot) 18,85 18,70 +0,8% +0,15 -19,2% Platin (Spot) 867,10 848,75 +2,2% +18,35 -10,7% Kupfer-Future 0,00 3,23 0% 0 -27,2% YTD zu Vortagsschluss

Die Ölpreise profitieren am Montag von der Befürchtung, dass es zu einer Angebotsverknappung kommen könnte, falls die Gaspipeline Nord Stream 1 nicht wie geplant am Donnerstag wieder in Betrieb genommen wird.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Start in die neue Woche dürften die US-Börsen erneut deutlich zulegen. Nachlassende Zinserhöhungsängste, die der Wall Street schon am Freitag zu einer kräftigen Erholung verhalfen, werden nach Ansicht von Händlern weiter stützen. Unter den Anlegern verringere sich die Furcht, dass die US-Notenbank bei ihrer anstehenden Sitzung die Zinsen gleich um 100 Basispunkte erhöhen werde, erklären Marktteilnehmer die wiedererwachte Kauflust der Investoren.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Dafür müssen sich die Anleger mit einigen Quartalsausweisen wichtiger Unternehmen auseinandersetzen, unter anderem nach Börsenschluss mit den Zahlen von IBM. Mit der Bank of America und Goldman Sachs werden zwei weitere große US-Banken über den Verlauf des zweiten Quartals berichten.

Abseits der US-Geldpolitik und der Bilanzsaison seien die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank mit der wahrscheinlich ersten Zinserhöhung seit 2011 und die drohende Energiekrise in Europa zentrale Themen an der Wall Street, heißt es von der Deutschen Bank. Der Markt warte gespannt darauf, ob durch die derzeit wegen Wartungsarbeiten stillgelegte Gaspipeline Nord Stream 1 anschließend wieder russisches Gas nach Europa komme.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Alle großen Stoxx-Branchenindizes legen zu. An der Spitze der Gewinnerliste stehen die rohstoffnahen Basic Resources, die Ölwerte und die Banken, deren Branchenindizes bis zu 3,5 Prozent anziehen. Aber auch Autotitel und die Aktien der Finanzdienstleister steigen um mehr als 2 Prozent. Eher negativ für die Aktionäre gestaltet sich der Börsengang von Haleon, der Konsumgütersparte des britischen Pharmariesen GSK. Während die GSK-Aktie 340,00 Pence an Wert verliert auf 1.384,20, liegt die neue Haleon-Aktie nur bei 320 Pence. Die GSK-Aktionäre bekommen für jede gehaltene Aktie einen Titel von Haleon in ihren Depots gutgeschrieben. Die Analysten von AJ Bell sind vorsichtig, was das Wachstum von Haleon in Zeiten hoher Inflationsraten betrifft. Positiv werden die Ertragszahlen von Nordea (+5,4%) bewertet. Solvay legen um 4,9 Prozent zu, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals deutlich über den Erwartungen ausgefallen sind. Porsche SE (+1,9) stehen im Fokus mit dem Kapitalmarkttag der Porsche AG. Händler bereiten sich dabei auf Aussagen zum erwarteten Börsengang der VW-Sportwagentochter vor. Die Linde-Aktie (+1,3%) steckt die Nachricht gut weg, dass wegen der Sanktionen gegen Russland der Abbau von bis zu 500 Stellen im Anlagenbau drohen soll. Als "ziemlich deutlich" bezeichnet ein Händler die nahezu halbierte Wachstumsprognose bei Deliveroo (+5%), die aber mehr als eingepreist scheine. Just Eat gewinnen 7,3 Prozent, Delivery Hero 7 Prozent und Hellofresh 1,9 Prozent. Für Nel geht es um knapp 15 Prozent nach oben. Kurstreiber ist, dass sich das norwegische Unternehmen einen Rekordauftrag für die Lieferung von Elektrolyseuren zur Wasserstoffproduktion mit einem Volumen von 45 Millionen Euro sichern konnte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 17:34 % YTD EUR/USD 1,0152 +0,7% 1,0089 1,0091 -10,7% EUR/JPY 140,29 +0,4% 139,48 139,81 +7,2% EUR/CHF 0,9912 +0,6% 0,9846 0,9869 -4,5% EUR/GBP 0,8474 -0,3% 0,8489 0,8507 +0,9% USD/JPY 138,18 -0,3% 138,25 138,53 +20,0% GBP/USD 1,1981 +1,0% 1,1887 1,1865 -11,5% USD/CNH (Offshore) 6,7447 -0,3% 6,7549 6,7666 +6,1% Bitcoin BTC/USD 22.200,28 +5,7% 21.954,74 20.855,24 -52,0%

Im Spannungsfeld eines mehrheitlich als zu gering eingeschätzten Zinsschritts der EZB am Donnerstag und Spekulationen über eine womöglich doch größer ausfallende Zinserhöhung geht es für den Euro am Montag nach oben. Eine Erhöhung der Leitzinsen um 25 Basispunkte wäre ein Schritt, der "zu wenig und zu spät" sei, so die Strategen der Saxo Bank. Daneben werde das Antifragmentierungsinstrument der EZB stark im Fokus stehen, zumal das politische Risiko in Italien wieder steige. Zugleich bezweifeln sie aber, dass die EZB diese Woche alle Details dazu bekannt geben wird. Bei Julius Bär heißt es derweil, die EZB könnte die Zinssätze um mehr als die erwarteten 25 Basispunkte anheben, was den Euro beflügeln dürfte. Mögliche Gewinne des Euro gegenüber dem Dollar dürften in naher Zukunft aber begrenzt sein, weil Rezessionsängste sichere Häfen unterstützten, der Markt auf weitere aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank setze und die Eurozone mit höheren Energiepreisen zu kämpfen habe.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zu Wochenbeginn haben positive Vorgaben von der Wall Street die ostasiatischen Börsen nach oben getrieben. Die deutlichsten Aufschläge verzeichneten der Schanghai-Composite und der Hang-Seng-Index in Hongkong. Hier sprachen Marktbeobachter auch von einer Erholung von den kräftigen Abgaben am Freitag, als das unter Erwarten gelegene chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal für einen kräftigen Rücksetzer gesorgt hatte. Im Fokus stand erneut der Immobilien-Sektor. Gestützt wurde die Stimmung hier von Aussagen der chinesischen Notenbank am Wochenende, die mehr Unterstützung für die Wirtschaft versprach, sagte Jeffrey Halley, Senior Market Analyst bei Oanda. Die Aktien von Shanghai Construction Group legten um 1,0 Prozent zu und China Communications Construction gewannen 3,1 Prozent. In Seoul waren es vor allem Aktien aus dem Technologie- und Einzelhandelssektor, die sich mit deutlichen Gewinnen zeigten. So ging es für die beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 3,2 bzw. 2,3 Prozent aufwärts. Händler sprachen von einer aufgehellten Stimmung für die Chip-Hersteller nach den soliden Quartalszahlen von Taiwan Semiconductor in der vergangenen Woche. In Sydney schoben vor allem Gewinne im Finanz- und Rohstoffsektor den Markt an. Für die Papiere des Versicherers Suncorp ging es 6,1 Prozent aufwärts. Der Konzern verkauft sein Bankgeschäft für 4,9 Milliarden australische Dollar (3,33 Milliarden US-Dollar) an ANZ.

CREDIT

Angesichts freundlicher Aktienmärkte bilden sich die Risikoprämien zu Wochenbeginn zurück, verharren absolut betrachtet allerdings weiter auf einem sehr hohen Niveau. Um mehr als eine technische Gegenbewegung handelt es sich nicht. Die am Donnerstag stattfindende EZB-Sitzung hat das Potenzial, die Märkte stärker zu bewegen. Im Blick steht aus Credit-Sicht vor allem die Vorstellung des Antifragmentierungsinstruments. Sollte dieses enttäuschen, sind Abverkäufe am italienischen Anleihemarkt nicht auszuschließen.

In der dortigen politischen Krise appellierten am Wochenende mehr als tausend Bürgermeister an Regierungschef Mario Draghi, im Amt zu bleiben. Am Mittwoch wird eine Erklärung von Mario Draghi im Parlament erwartet. Es ist unklar, ob Draghi dann auf seinem angebotenen Rücktritt bestehen oder einen Plan für das Fortführen der Regierungsgeschäfte präsentieren wird. Zu Wochenbeginn verharrt der italienische 5-Jahres-CDS bei 162.

Für viel Unsicherheit sorgt auch die erwartete Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch Russland. Sollte es hier zu Verzögerungen kommen, ist mit stärkeren negativen Marktreaktionen zu rechnen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DELIVEROO

hat nach einem schwachen zweiten Quartal den Jahresausblick für den Bruttotransaktionswert (GTV) mehr als halbiert. Wie der britische Essenslieferdienst mitteilte, rechnet er nun im Gesamtjahr mit einem GTV-Wachstum von währungsbereinigt 4 bis 12 Prozent anstatt 15 bis 25 Prozent.

EON

will in Partnerschaft mit Igneo Infrastructure Partners den Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Breitbandinfrastruktur in Deutschland beschleunigen. Igneo beteilige sich dafür laut Mitteilung zur Hälfte an der Westenergie Breitband GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Eon SE. Das neue Gemeinschaftsunternehmen will mehr als 1,5 Millionen Haushalte sowie Großkunden in Deutschland mit Glasfaser-Breitbandanschlüssen versorgen.

PORSCHE

Der in den Startlöchern für einen Börsengang stehende Sportwagenhersteller Porsche will mit steigendem Absatzvolumen vollelektrischer Autos die Profitabilität in den kommenden Jahren weiter steigern. Nach einer Umsatzrendite (Return on Sales) von 16,0 Prozent vergangenes Jahr soll die Rendite mittelfristig auf 17 bis 19 Prozent steigen, sagte Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke anlässlich des Kapitalmarkttages. Langfristig soll die Marge dann auf mehr als 20 Prozent zulegen. Für 2022 peilt die Porsche AG rund 17 bis 18 Prozent an, bisher wurden mindestens 15 Prozent in Aussicht gestellt.

UNIPER

hat die 2 Milliarden Euro schwere Kreditlinie der KfW in Anspruch genommen und die Kreditfazilität damit "vollständig ausgeschöpft". Wie der Düsseldorfer Gasimporteur mitteilte, sei der Schritt eine Reaktion auf die "anhaltenden Lieferunterbrechungen von russischem Gas und die damit verbundenen Entwicklungen an den Energiemärkten und -börsen".

BANK OF AMERICA

hat im zweiten Quartal wegen hoher Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und steigender Kosten trotz höherer Erträge weniger verdient. Der Gewinn blieb leicht unter den Erwartungen der Analysten zurück. In den drei Monaten per Ende Juni sank der Gewinn der Bank of America auf 6,2 Milliarden US-Dollar von 9,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente das Kreditinstitut 0,73 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 0,75 Dollar gerechnet.

CHERRY

hat die Prognosen für Umsatz und operative Gewinnmarge für das Gesamtjahr gesenkt. Wie der Hersteller von Computer-Hardware mitteilte, rechnet er im Jahresverlauf im aktuellen Geschäftsumfeld mit einem Rückgang der Nachfrage nach bestimmten mechanischen Tastaturschaltern, die sich in einem niedrigeren Umsatz im Geschäftsbereich Gaming niederschlagen dürfte.

DELTA

hat bei Boeing 100 Flugzeuge des Typs 737-10 bestellt, des größten Modells aus der 737 Max-Familie des Herstellers. Die Delta Air Lines Inc teilte mit, sie habe zudem die Option, weitere 30 Flugzeuge zu bestellen. Nach Angaben von Boeing werden die neuen Maschinen dazu beitragen, den Treibstoffverbrauch und die Emissionen im Vergleich zu den Flugzeugen, die sie ersetzen werden, um 20 bis 30 Prozent zu senken.

GSK

Haleon plc, die Ausgliederung des Consumer-Healthcare-Geschäfts von GSK, kam bei ihrem Börsendebüt in London auf einen Marktwert von rund 30,5 Milliarden britischen Pfund. Die Börsennotierung ist eine der größten in London seit Jahren und die größte Unternehmensveränderung für GSK - bis vor kurzem unter dem Namen Glaxosmithkline bekannt - seit der Gründung durch eine Megafusion im Jahr 2000.

H&M

zieht sich komplett aus Russland zurück. Wie die schwedische Modeeinzelhandelskette mitteilte, ist die Entscheidung aufgrund "der aktuellen operativen Herausforderungen und einer unvorhersehbaren Zukunft" in Russland gefallen. Das Geschäft soll nun abgewickelt werden. Der Konzern rechnet mit Kosten von insgesamt 2 Milliarden schwedischen Kronen (189 Millionen Euro) für den Abwicklungsprozess, von denen rund 1 Milliarde Kronen cashflow-wirksam sein sollen.

STELLANTIS

wird sein chinesisches Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Jeep-Fahrzeugen beenden. Stattdessen wolle der Konzern, zu dem auch die Marke Opel gehört, in dem weltgrößten Automarkt nur noch importierte Jeep-Fahrzeuge verkaufen. Zur Begründung verwies die Stellantis NV in einer Mitteilung darauf, dass man keine Fortschritte erzielt habe, die Mehrheit an dem Joint Venture mit der chinesischen Guangzhou Automobile Group Co (GAC) zu erlangen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2022 07:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.