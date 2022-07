Amsterdam (ots/PRNewswire) -Etsy ist das erste Unternehmen, das die Giving Round-up-Funktion von Adyen nutzt, mit der Kunden ihre Spenden aufrunden können.Adyen (AMS: ADYEN), die globale Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen, und Etsy, das zweiseitige Online-Marktplätze betreibt, die Millionen von leidenschaftlichen und kreativen Käufern und Verkäufern auf der ganzen Welt miteinander verbinden, gaben heute bekannt, dass Adyen zehn Millionen Spenden von Etsy-Käufern an den Uplift Fund ermöglicht hat, der von der Brooklyn Community Foundation verwaltet wird.Etsy hat im Februar 2021 gemeinsam mit der Brooklyn Community Foundation den Uplift Fund ins Leben gerufen, um seinen Käufern die Möglichkeit zu geben, sich an der Unterstützung von Künstlern zu beteiligen, die beim Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens auf Hindernisse stoßen. Wenn US-Käufer auf Etsy einkaufen, können sie den Kaufpreis aufrunden und über Adyen an den Fonds spenden."Die Lösung von Adyen hat es uns ermöglicht, die Etsy-Community nahtlos in die Unterstützung unseres Uplift Fund einzubinden", so Morgan Blake, VP of Payments bei Etsy. "Es war erstaunlich zu sehen, wie eine kleine Änderung in der Kasse eine so große Wirkung haben kann, zumal die letzten Jahre die Lücke in den Ressourcen deutlich gemacht haben, die vielen Gemeinden zur Verfügung stehen, die ihre unternehmerischen Talente nutzen wollen."Partnerschaften wie diese mit Etsy und Adyen ermutigen und vereinfachen den Prozess für Menschen, für wohltätige Zwecke zu spenden. Das ist es, was wir hier sehen, mit dem bemerkenswerten Meilenstein, 10 Millionen Käufer zu erreichen", sagte Jocelynne Rainey, Präsidentin und CEO der Brooklyn Community Foundation. "Wir sind begeistert, den von Etsy empfohlenen Uplift Fund zu beherbergen, um landesweit gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die daran arbeiten, Hindernisse für den Aufbau eines erfolgreichen Kleinunternehmens zu beseitigen.""Wir haben mit Giving große Erfolge erzielt und sind begeistert, diesen Meilenstein mit Etsy zu erreichen", sagte Ingo Uytdehaage, CFO bei Adyen. "Etsy war ein wichtiger Partner beim Aufbau unserer Giving-Lösung, einschließlich der Round-up-Funktion. Durch die Kombination der Stärken der Technologie von Adyen und des zweiseitigen Marktplatzes von Etsy konnten wir gemeinsam eine Lösung finden, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen steht. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was wir noch gemeinsam erreichen werdenGiving ist ein Produkt, das es Adyen-Händlern ermöglicht, während des Online- und In-Store-Checkout-Prozesses Spenden für wohltätige Zwecke anzunehmen, und das es ihnen erlaubt, die Bindung zu ihren Kunden zu stärken, indem sie ihnen eine Plattform für ihre bevorzugten wohltätigen Zwecke bieten. Auf diese Weise verwandelt Giving die guten Absichten der Käufer in zusätzliche Einnahmequellen für wohltätige Zwecke. Mit einem einzigen Fingertipp an einem Kassenterminal oder einem Mausklick an einer Online-Kasse können die Kunden für die Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl spenden. Die Spendentransaktionen lassen sich nahtlos in die bestehenden Kassenprozesse über alle Zahlungskanäle hinweg integrieren, und die Spenden der Kunden werden direkt an die Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl gemeldet und abgerechnet, ohne dass dies Auswirkungen auf den bestehenden Abrechnungsfluss des Händlers hat.Informationen zu AdyenAdyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmen wie Facebook, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Die Kooperation mit Etsy wie sie in diesem Händler-Update beschrieben wird, unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Adyen mit bestehenden und neuen Händlern im Laufe der Jahre.Wenn Sie mehr über Giving erfahren möchten, gehen Sie bitte hier.Über EtsyEtsy, Inc. betreibt Online-Marktplätze, die Millionen von leidenschaftlichen und kreativen Käufern und Verkäufern auf der ganzen Welt miteinander verbinden. Diese Marktplätze haben sich zum Ziel gesetzt, den Handel menschlich zu gestalten und die Macht der Wirtschaft zu nutzen, um Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu fördern. Sein wichtigster Marktplatz, Etsy.com, ist das weltweite Ziel für einzigartige und kreative Waren. Käufer kommen zu Etsy, um sich von Artikeln inspirieren und begeistern zu lassen, die von kreativen Unternehmern hergestellt und kuratiert wurden. Für Verkäufer bietet Etsy eine Reihe von Tools und Diensten, die auf die wichtigsten geschäftlichen Anforderungen eingehen.Über die Brooklyn Community FoundationDie Brooklyn Community Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen dauerhaften sozialen Wandel anzustoßen und Menschen, Kapital und Fachwissen für ein faires und gerechtes Brooklyn zu mobilisieren. Sie ist die erste und einzige öffentliche Stiftung, die sich ausschließlich Brooklyn widmet und in Partnerschaft mit großzügigen Spendern und führenden Persönlichkeiten der Gemeinde daran arbeitet, Rassengerechtigkeit zu fördern und wichtige gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 haben die Stiftung und ihre Spender über 75 Millionen Dollar an Zuschüssen für gemeinnützige Organisationen in Brooklyn und darüber hinaus bereitgestellt. 