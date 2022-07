Die Kunden von Crurated werden einen besonderen Zugang zu den Weinen von Lachaux aus stark limitierter Produktion erhalten, die weltweit stark nachgefragt werden

LONDON, July 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Charles Lachaux, der zukunftsorientierteste Winzer in der Bourgogne, gab heute eine exklusive Partnerschaft mit der Blockchain-basierten, Mitgliedern vorbehaltenen Wein-Community Crurated bekannt. Gemäß den Bedingungen des Geschäfts werden die gefeierten und preisgekrönten Weine von Lachaux - aus stark limitierter Produktion und international stark nachgefragt - exklusiv an Mitglieder von Crurated verkauft. Weitere Einzelheiten zu den Angeboten und der Crurated-Mitgliedschaft finden Sie unter www.Crurated.com (http://www.crurated.com/).



Für Mitglieder werden spezielle Angebote in mehreren Phasen über das ganze Jahr veröffentlicht. Das erste Angebot umfasst 1 gemischte Kiste mit sechs Herkunftsbezeichnungen:

Bourgogne Aligoté, Les Champs d'Argent, 2021

Bourgogne Rouge, La Croix Blanche, 2021

Côte de Nuits Village, Aux Montagnes, 2021

Aloxe-Corton premier cru, Les Valozières, 2021

Nuits Saint Georges village, La Petite Charmotte, 2021

Nuits Saint Georges premier cru, Aux Argillas, 2021

Ab dem 25. Juli werden die Weine Mitgliedern von Crurated im Rahmen eines privaten Verkaufs angeboten.

"Innovation ist bei der Weinherstellung von zentraler Bedeutung, um eine außergewöhnliche Flasche Wein herzustellen und zu verkaufen", so Charles Lachaux. "Jahrzehntelang wurde Wein anspruchsvollen Weinliebhabern verkauft, ohne darauf zu achten, wie sich der Vorgang verbessern lässt. Crurated optimiert den Zugang zu seltenen Weinen, und der Einsatz von Blockchain und NFT-Technologie durch dieses Unternehmen belegt Käufern gegenüber die Echtheit und die Herkunft, die in dieser Branche so sehr vonnöten sind. Dieses Unternehmen ist der ideale Partner für uns auf dem Weg in ein neues Zeitalter des Direktvertriebs von Wein an Verbraucher."

"Unser Team ist in der glücklichen Lage, mit den großartigsten Weinen und Winzern der Welt zu arbeiten, und Charles Lachaux ist da keine Ausnahme", so Alfonso de Gaetano, Gründer von Crurated. "Unsere Blockchain-basierte Technologieplattform hat die Art und Weise revolutioniert, auf die seltene Weine gekauft und verkauft werden. Wir sind die erste mitgliedschaftsbasierte Wein-Community, die volle Transparenz und den Schutz des Vermögenswerts bietet. Dieses Modell ist bereits im Begriff, den Weinkeller weit über seine vier Wände hinaus neu zu definieren."

Jede Flasche wird mit einem NFT geliefert. Das auf ewig in der Blockchain gespeicherte NFT belegt die Echtheit der Flasche und stellt weitere wichtige Einzelheiten bereit, wie die Eigentümerhistorie, den Jahrgang, die Lage des Weinbergs, die Rebsorte und andere wichtige Details. Die NFTs sind einfach durch Tippen auf ein NFC- oder RFID-fähiges Telefon zugänglich. Die Historie der Flasche wird zudem durch einen neuen Blockchain-Eintrag aktualisiert, wenn der Wein weiterverkauft wird, und das Token geht von einem Kunden auf einen anderen über.

Zwar werden die Weine von Charles Lachaux direkt an Verbraucher exklusiv über die Plattform von Crurated vertrieben, doch erfolgt der B2B-Vertrieb weiterhin über Vertriebspartner.

Über Charles Lachaux

Charles Lachaux hat revolutionäre Änderungen am Weinbau in Arnoux-Lachaux vorgenommen und die Grenzen der heutigen Weinherstellung in der Bourgogne verschoben. Er wird von Jancis Robinson als "heller neuer Stern" beschrieben und verkörpert die neue Generation. Im Jahr 2021 wurde Charles Lachaux bei den Golden Vines Awards in London zum "besten Jungwinzer des Planeten" gekürt. Er befürwortet Pflanzungen mit hoher Dichte, geringem Ertrag und intensive Weinbergarbeit, wozu auch zählt, seine Rebstöcke in lange "Bögen" zu formen, statt ihre Triebe zurückzuschneiden. Lachaux kümmert sich in 6. Generation um das Familienweingut in Vosne-Romanée (Côte-d'Or).

Über Crurated

Das im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Frankreich und Italien gestartete Crurated ist eine mitgliedschaftsbasierte Wein-Community, die Weinkenner direkt mit Produzenten der Weltklasse zusammenbringen soll. Ein Team von Spezialisten bietet personalisierte Dienstleistungen und authentische Erfahrungen, während der nahtlose Logistikservice von Crurated Qualität und Herkunft dank sicherer Weinkellerlagerung und innovativer Blockchain-Technologie garantiert. Weitere Informationen zu Crurated finden Sie unter crurated.com.

