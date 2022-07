Baden-Baden (ots) -Wolfgang Fischer ist Experte für Finanzen bei der TELIS FINANZ AG. Während er sich in seiner Tätigkeit als Finanzberater um die Optimierung der Geldangelegenheiten privater Haushalte bemüht, unterstützt er andere Menschen als Mentor dabei, ihre privaten Bedürfnisse mit beruflichem Erfolg zu kombinieren. Wie er und das "PowerPeople"-Team dabei vorgehen, welche Rolle die acht Lebenssäulen dabei spielen und was einen erstklassigen Arbeitsplatz ausmacht, erfahren Sie hier.Zahlreiche Menschen träumen davon, sich sowohl in beruflicher als auch in privater Hinsicht vollends zu verwirklichen - allerdings gelingt dies nur wenigen von ihnen. Statt sich den Wunsch von einem sorgenfreien Leben zu erfüllen, sind sie meist in einem endlosen Kreislauf aus Alltags- und Berufsverpflichtungen gefangen. Frust und Unzufriedenheit bestimmen das Tagesgeschehen der Betroffenen. Da sie lange Zeit das Gefühl haben, weder in ihrem Job noch in ihrem Privatleben Fortschritte zu machen, fehlt ihnen grundlegend die Vorstellung davon, wie sie ihre persönlichen Ziele erreichen können. "Die meisten Betroffenen finden sich schlicht damit ab, in einem derartigen Hamsterrad gefangen zu sein. Ohne Hilfe von außen gelingt es ihnen deshalb nicht, sich daraus zu befreien", erklärt Wolfgang Fischer von der TELIS FINANZ."Mit dem richtigen Mindset und einem effektiven Coaching kann man viele dieser inneren Blockaden auflösen. Deshalb zeige ich den Menschen einen alternativen Weg auf und helfe ihnen dabei, ein erfüllteres Leben zu führen", führt der Experte weiter aus. Wolfgang Fischer ist als selbstständiger Berater bei der TELIS FINANZ AG tätig. Sein Ziel ist es, privaten Haushalten einen spürbaren wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Zu diesem Zweck betrachtet er sie als "kleine Unternehmen" und erstellt auf Basis ihrer Einnahmen und Ausgaben eine individuelle Finanzstrategie. Ferner begleitet er motivierte, zielstrebige Menschen als Mentor auf ihrem Weg zu einem erfüllten Leben, das private Interessen mit beruflichen Ambitionen vereint.Mit dem PowerPeople-Team und acht Lebenssäulen zu mehr LebensqualitätVon Natur aus weiß jeder Mensch, was ihm guttut - allerdings gerät das oft in den Hintergrund. Wolfgang Fischer fasst die Kernpunkte des Alltags in acht Lebenssäulen zusammen: Gesundheit und Fitness, Beruf und Karriere, Finanzen und Vermögen, Persönlichkeit und Wachstum, Sinn und Erfüllung, Familie und Freunde, Partnerschaft sowie Lebensfreude. Allzu oft aber kommen diese Bereiche im wahren Leben viel zu kurz. Die Folgen sind physische und psychische Beschwerden, die unbehandelt so stark werden können, dass sie unter anderem zu Depressionen und völliger Arbeitsunfähigkeit führen können.Das Erfolgsgeheimnis von Wolfgang Fischer beruht darauf, den acht Lebenssäulen Raum zu verschaffen, damit sie wachsen und sich entfalten können. "Nur ausgeglichene Menschen sind produktiv und erbringen dauerhaft gute Leistungen. Arbeit ist ein wichtiger Teil der Selbstverwirklichung eines jeden Menschen", erklärt der Experte. Hierzu müsse jedoch die Grundlage für eine freudvolle, fair entlohnte Arbeit ohne ungebührlichen Druck in Verbindung mit einem ausgleichenden Freizeitverhalten gegeben sein.An dieser Stelle kommen auch die PowerPeople der TELIS FINANZ AG ins Spiel: Zusammen mit Wolfgang Fischer haben sie eine begleitende und beratende Funktion bei allen Fragen rund um die Lebensqualität von Kunden und Mitarbeitern. "Wer seine Finanzen im Griff hat, muss sich auch um viele andere Bereiche seines Lebens keine Sorgen mehr machen", weiß Wolfgang Fischer. Die Mitarbeiter in Vertrieb und Zentrale bei der TELIS FINANZ AG profitieren von ebendiesen Vorteilen. Auch interessierte Bewerber dürfen sich auf einen Arbeitsplatz freuen, der ihnen eine gerechte Work-Life-Balance garantiert.Ein guter Arbeitsplatz muss mehr bieten als Pflichterfüllung und ZwangDer Service von Wolfgang Fischer und seinem Team umfasst die Beratung über Einsparpotenziale bei Versicherungen, Bankkonten und Lebenshaltungskosten sowie die individuelle Auflistung staatlicher Fördermöglichkeiten wie Riester Zuschüsse, Eigenheimzulagen, Basis-Zulagen und Steuervorteile. Dabei zeichnet sich der Profi durch seine eigene Lebenserfahrung und seine hohe Fachkompetenz aus. "Ich bin ein Vorbild für viele und weiß, wie man erfolgreich wird. Ich lebe vor, wie man in allen Lebensbereichen eine hohe Zufriedenheit erreicht und damit ein glückliches und außergewöhnliches Leben führt", erklärt er hierzu. Er selbst ist durch ein Recruiting-Gespräch in die Position gekommen, in der er heute andere für einen Arbeitsplatz fit macht, der mehr zu bieten hat als Pflichterfüllung und Zwang.Sie möchten sich in Ihrem Beruf verwirklichen, ohne hierfür Ihre privaten Interessen vernachlässigen zu müssen? Melden Sie sich bei Wolfgang Fischer (https://www.telis-finanz.de/wolfgang-fischer.html) und erfahren Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch, wie Sie sich diesen Traum erfüllen können!Pressekontakt:Wolfgang Fischerwolfgang.fischer@fischer-und-partner.comPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Wolfgang Fischer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164333/5275742