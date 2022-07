Mit ihrem Roman "Der Gesang der Flusskrebse" gelang der US-Amerikanerin Delia Owens ein Bestseller. Nun taucht ihr Name im Zusammenhang mit einem Mord in Sambia auf.Mit ihrem Roman «Der Gesang der Flusskrebse» gelang der US-Amerikanerin Delia Owens ein Bestseller. Nun taucht ihr Name im Zusammenhang mit einem Mord in Sambia auf. Die besten Geschichten schreibt ja das Leben - nicht ohne Grund sind erfolgreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller oft Menschen, deren Biografien selbst nach einem spannenden Skript klingen. Es überrascht also kaum...

Den vollständigen Artikel lesen ...