Um 11:16 liegt der ATX TR mit +0.77 Prozent im Plus bei 6084 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -22.49% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +4.56% auf 10.665 Euro, dahinter Porr mit +3.47% auf 11.94 Euro und FACC mit +2.97% auf 7.115 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13035 (+1.34%, Ultimo 2021: 15884, -17.94% ytd). Wie bei der Damen-EM in England gibt es auch im 12. Aktienturnier presented by IRW-Press in dieser Woche die Runde der letzten 8. Der jeweils Wochenbessere steigt auf. Was nach den ersten beiden Runden fix ist: Da Titelverteidiger S Immo und der zweifache Gewinner Palfinger bereits ausgeschieden sind, wird der Wanderpokal noch keinem fixen Besitzer zugeordnet werden können. In der Gesamtwertung aller Turniere wird die Österreichische Post ihre Führung ausbauen ....

