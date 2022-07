Die erste Hälfte des Jahres 2022 wurde von der PQE Group, dem weltweit tätigen, im Besitz von Frauen befindlichen Beratungsunternehmen zum Thema Biowissenschaften, sehr positiv abgeschlossen. Nachdem die italienische Muttergesellschaft das Jahr 2021 mit einem 20-prozentigen Umsatzwachstum abgeschlossen hatte, bestätigt sie nun ihre Entwicklungspläne mit der Ankündigung von zwei Übernahmen und einem neuen Rechtsträger in Melbourne (Australien) sowie einer neuen Niederlassung in Buenos Aires (Argentinien).

Wie Anfang 2022 bekanntgegeben, wurde der größte Teil des globalen Personalentwicklungsplans bereits umgesetzt und es wurden 400 neue MitarbeiterInnen in der ganzen Welt eingestellt, 200 davon in Italien oder den USA, gefolgt von der mexikanischen Tochtergesellschaft der PQE Group.

Mit einem starken Fokus auf die USA und Lateinamerika hat das Unternehmen unter der Leitung von Gilda D'Incerti die Übernahme von zwei Firmen eingeleitet und die Angliederung von United Pharma Technologies Inc., einem Dienstleistungsanbieter mit Sitz in New Jersey, und Quintian Pharma mit Sitz in Malta angekündigt.

Das M&A-Modell des Unternehmens basiert auf dem Konzept eines Verbandes anstatt einer herkömmlichen Übernahme. Damit sollen Aktien mit verschiedenen Einheiten in lokalen Märkten in der ganzen Welt ausgetauscht werden, um enge Bündnisse zu schaffen, die die Hochskalierung von Personal und Kompetenzen für bestimmte Projekte schneller und effizienter ermöglichen.

"Bei unserem einzigartigen und anderen Ansatz hinsichtlich Fusionen und Übernahmen wollen wir mit Unternehmern und nicht nur mit Firmen zusammenarbeiten und Geschäftsentwicklungsideen auf den Tisch legen. Dabei wollen wir als eine ganzheitliche Organisation agieren, indem wir dieselbe Vision, dieselbe Mission und dasselbe Netzwerk teilen." Danilo Neri, Vice President Executive und Board Equity Partner der PQE Group.

Quintian Pharma, geleitet von Claude Vella Bonanno, engagiert sich für die Bereitstellung von Dienstleistungen und Unterstützung für die Pharmabranche unter Einhaltung aller EU-Richtlinien zu neuen Produkten. Die PQE Group wird dem Verwaltungsrat als Hauptaktionär (51 %) beitreten und das strategische Wachstum der Beratungsagentur unterstützen, die ihren Fokus auf die EU-Standards hinsichtlich Pharmakovigilanz für Kunden im Nahen Osten richtet.

United Pharma Technologies Inc., ein im US-Bundesstaat New Jersey ansässiger Dienstleister, wurde 2014 gegründet und wird derzeit von Vasantha Madasu geleitet, die der PQE Group als lokale Partnerin in den US-amerikanischen und mexikanischen Tochtergesellschaften beitritt und zum Chief Talent Officer mit Zuständigkeit für alle Teile Amerikas ernannt wurde.

