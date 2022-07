Analysten passen das Kursziel für den Chiphersteller nach unten an. Warum die Aktie dennoch eine Kaufempfehlung bleibt.

Eigentlich stehen bei Infineon zurzeit positive Zeichen: Kurz vor den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal im Fiskaljahr 2021 / 2022, die Anfang August bekannt gegeben werden, gewinnt die Aktie an Boden. Aktuell liegen die Titel des Chipherstellers knapp ein Prozent im Plus, sind somit auf Erholungskurs nach Einbrüchen in den vergangenen Monaten. Grund dafür sind allen voran Lieferengpässe aufgrund des Ukraine-Kriegs und den nachfolgen der Pandemie.



Und dennoch, trotz des durchaus positiven langfristigen Ausblicks stufen immer mehr Analysten das Kursziel der Aktie nach unten. So hat etwa die Privatbank Berenberg das Kursziel für Infineon nach einer Umfrage in der Halbleiterbranche von 48 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die meisten Befragten rechneten mit einem Nachlassen der Halbleiterknappheit in diesem Jahr, schrieb Analystin Tammy Qiu. Sie wollten zukünftig größere Lagerbestände vorhalten. Mit stornierten Aufträgen sei in den kommenden Monaten nicht zu rechnen. Infineon habe mit steigenden Lagerbeständen und Input-Kosten zu kämpfen, langfristig würde es jedoch gut aussehen.

Ähnlich argumentiert Alexander Duval, Analyst bei Goldman Sachs. Die Investmentbank hatte das Kursziel am vergangenen Freitag von 42,50 auf 36,50 Euro gesenkt, die Empfehlung jedoch ebenfalls auf "Buy" belassen. Laut Analyst Duval ist das ungünstige Konjunkturumfeld Grund für die Korrektur nach unten. Wegen der Chipknappheit dürfte der Rückfall laut dem Experten aber weniger schwerwiegend ausfallen als in der Vergangenheit. Auch Duval betont das langfristige Potential des Chipherstellers: Die Branche ist entscheidend für zahlreiche Zukunftstechnologien. Ob in Elektroautos, dem Mobilfunkstandard 5GT oder dem Internet der Dinge, überall kommen die Mikrochips zum Einsatz. Die hohe Nachfrage ist schon seit Anfang der Pandemie 2020 Fluch und Segen für die Branche. Die Engpässe sind eine große Herausforderung, sorgen aber auch dafür, dass die Preise am Markt steigen - und die Unternehmen profitieren.



Doch Achtung, Infineon ist längst nicht der größte Player in der Chiphersteller-Branche: Die internationale Konkurrenz, etwa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Advanced Micro Devices (AMD) und Nvidia gehören zur direkten Konkurrenz auf dem Chipmarkt und halten noch einmal deutlich höhere Marktanteile inne.



lif

