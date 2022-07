DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. Juli 2022 (vorläufige Fassung)

=== *** 00:25 AU/BHP Group Ltd, Jahres-Produktionsbericht, Melbourne *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q, Basel 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q, Göteborg *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Mai *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -19.700 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,8% *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juni *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+8,6% gg Vj Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+8,6% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+3,8% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd Euro *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q, New Brunswick 13:00 DE/Bundesaußenministerin Baerbock und Ägpytens Außenminister Shoukry, PK zum Petersberger Klimadialog, Berlin 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q, Bethesda *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -14,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: -7,0% gg Vm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 20:35 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der Federal Reserve Bank of Minneapolis *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q, Los Gatos 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - IR/Gipfeltreffen der Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran zum Syrien-Konflikt, Teheran ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

