MÄRKTE USA/Börse dürfte Erholung fortsetzen - Goldman-Zahlen überzeugen

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche dürften die US-Börsen erneut deutlich zulegen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine festere Eröffnung an. Nachlassende Zinserhöhungsängste, die der Wall Street schon am Freitag zu einer kräftigen Erholung verhalfen, werden nach Ansicht von Händlern weiter stützen. Unter den Anlegern verringere sich die Furcht, dass die US-Notenbank bei ihrer anstehenden Sitzung die Zinsen gleich um 100 Basispunkte erhöhen werde, erklären Marktteilnehmer die wiedererwachte Kauflust der Investoren.

In der vergangenen Woche hatten überraschend stark gestiegene Verbraucher- und Erzeugerpreise entsprechende Spekulationen angeheizt. Seither haben sich allerdings mehrere Vertreter der Federal Reserve bemüht, die Wogen zu glätten. Am Markt wird nun wieder mehrheitlich mit einem 75-Punkte-Zinsschritt gerechnet.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Dafür müssen sich die Anleger mit einigen Quartalsausweisen wichtiger Unternehmen auseinandersetzen, unter anderem nach Börsenschluss mit den Geschäftszahlen von IBM.

Mit der Bank of America und Goldman Sachs haben zwei weitere große US-Banken über den Verlauf des zweiten Quartals berichtet. Goldman hat zwar im Quartal einen kräftigen Gewinnrückgang verbucht, aber dennoch mehr verdient als erwartet. Die Aktie steigt vorbörslich um 4,2 Prozent. Auch bei der Bank of America (-0,3%) schrumpfte der Gewinn deutlich und verfehlte überdies die Erwartungen von Analysten.

Nur optisch um fast 95 Prozent abwärts geht es mit der Alphabet-Aktie. Am Montag wird hier ein Aktiensplit im Verhältnis 1:20 wirksam. Flugzeugbestellungen von Delta Air Lines und der japanischen ANA verhelfen der Boeing-Aktie zu einem Plus von 3,9 Prozent.

Drohende Energiekrise in Europa treibt Ölpreis

Abseits der US-Geldpolitik und der Bilanzsaison seien die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank mit der wahrscheinlich ersten Zinserhöhung seit 2011 und die drohende Energiekrise in Europa zentrale Themen an der Wall Street, heißt es von der Deutschen Bank. Der Markt warte gespannt darauf, ob durch die derzeit wegen Wartungsarbeiten stillgelegte Gaspipeline Nord Stream 1 anschließend wieder russisches Gas nach Europa komme.

Am Ölmarkt setzen die Akteure darauf, dass die Pipeline nicht wie geplant am Donnerstag wieder in Betrieb genommen wird. Wetten darauf, dass das Angebot an Öl mit einer steigenden Nachfrage nicht Schritt halten kann, treiben die Ölpreise.

Schwindende Spekulationen auf eine Fed-Zinserhöhung um 100 Basispunkte lassen den Dollar etwas nachgeben. Der Dollarindex sinkt um 0,5 Prozent. Für den Euro geht es etwas nach oben. Die Gemeinschaftswährung bewegt sich im Spannungsfeld eines mehrheitlich als zu gering eingeschätzten Zinsschritts der EZB am Donnerstag und Spekulationen über eine womöglich doch größer ausfallende Zinserhöhung. Eine Erhöhung der Leitzinsen um 25 Basispunkte wäre ein Schritt, der "zu wenig und zu spät" sei, so die Strategen der Saxo Bank. Bei Julius Bär heißt es derweil, die EZB könnte die Zinssätze um mehr als die erwarteten 25 Basispunkte anheben, was den Euro beflügeln dürfte. Mögliche Gewinne des Euro gegenüber dem Dollar dürften in naher Zukunft aber begrenzt sein, weil Rezessionsängste sichere Häfen unterstützten, der Markt auf weitere aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank setze und die Eurozone mit höheren Energiepreisen zu kämpfen habe.

Staatsanleihen sind mit der wiedererwachten Risikofreude der Anleger derweil nicht gefragt. Sinkende Notierungen lassen die Renditen steigen. Die Zinsstrukturkurve ist jedoch immer noch klar invers, was als Rezessionssignal gewertet wird.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,15 +2,9 3,12 242,4 5 Jahre 3,07 +2,0 3,05 180,6 7 Jahre 3,06 +4,3 3,01 161,6 10 Jahre 2,96 +4,2 2,92 144,9 30 Jahre 3,13 +5,2 3,08 123,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 17:34 % YTD EUR/USD 1,0131 +0,5% 1,0089 1,0091 -10,9% EUR/JPY 140,18 +0,3% 139,48 139,81 +7,1% EUR/CHF 0,9911 +0,6% 0,9846 0,9869 -4,5% EUR/GBP 0,8471 -0,3% 0,8489 0,8507 +0,8% USD/JPY 138,33 -0,2% 138,25 138,53 +20,2% GBP/USD 1,1961 +0,8% 1,1887 1,1865 -11,6% USD/CNH (Offshore) 6,7483 -0,3% 6,7549 6,7666 +6,2% Bitcoin BTC/USD 22.056,48 +5,0% 21.954,74 20.855,24 -52,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 99,71 97,59 +2,2% 2,12 +38,2% Brent/ICE 103,91 101,16 +2,7% 2,75 +38,7% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 159,00 160,80 -0,4% -0,57 +35,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.713,11 1.707,70 +0,3% +5,41 -6,4% Silber (Spot) 18,81 18,70 +0,6% +0,11 -19,3% Platin (Spot) 866,70 848,75 +2,1% +17,95 -10,7% Kupfer-Future 3,31 3,23 +2,5% +0,08 -25,4% YTD zu Vortagsschluss ===

