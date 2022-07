Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis ist am vergangenen Donnerstag unter die Marke von 1.700 US-Dollar gefallen. Damit kostete eine Feinunze des Edelmetalls so wenig wie zuletzt vor knapp einem Jahr. Und das, obwohl die Anleger in Krisenzeiten in der Regel den "sicheren Hafen" aufsuchen. Doch der Ukraine-Krieg, die damit einhergehende Energieversorgungsproblematik und hohe Teuerungsrate ließen nicht mal mehr dem Gold seinen Glanz. Was die Gründe dafür sind, wie die Reise für den Goldpreis weitergeht und ob eine Investition überhaupt noch lukrativ ist, verrät Thomas Gebert im Interview mit DER AKTIONÄR TV. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf