Als könnten die schlechten Quartalszahlen der Aktie nichts anhaben, notieren Goldman-Papiere fast 4 Prozent im Plus. Dabei brach der Quartalsgewinn um etwa 50 Prozent ein. Was sind die Gründe dafür? Von Marian Kopocz. Eine der mächtigsten Banken der Welt hat zu kämpfen: Denn die US-Großbank Goldman Sachs konnte im zweiten Quartal lediglich einen Nettogewinn in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar einfahren. Im Vorjahreszeitraum hatten noch 5,3 Milliarden ...

