Mit einem kräftigen Anstieg begeht Exxon Mobil den heutigen Handelstag. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund vier Prozent aus. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 87,57 USD. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Exxon Mobil-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund sechs Prozent zum Monatshoch. Dieses Top liegt bei 93,24 USD. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert. ...

