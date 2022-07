Am Kryptomarkt setzt sich die in der Vorwoche gestartet Erholung am Montag fort. Der Bitcoin hat dabei die Marke von 22.000 Dollar zurückerobert und zeitweise den höchsten Stand seit rund einem Monat markiert. Einige große Altcoins verzeichnen sogar noch größere Gewinne als die digitale Leitwährung.Mit einem Plus von rund fünf Prozent auf 24-Stunden-Sicht belegt der Bitcoin unter den zehn größten Kryptowährungen nach Market Cap am Montag einen Rang im Mittelfeld. Ethereum kann fast zehn Prozent ...

