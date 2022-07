Halle (ots) -



Doch es ist eine Menge zu tun. Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen müssen für den Umgang mit Extremtemperaturen gerüstet sein. Es braucht kühle Räume, öffentlich verfügbar und für alle Bürger gut erreichbar, um Zuflucht vor der Hitze auf der Straße oder in den eigenen vier Wänden zu finden. Es braucht umfassende Anpassungen im Straßenbild unserer Städte, damit sie im Sommer nicht zu einem aufgeheizten Moloch verkommen - und noch vieles mehr. Erprobte und erfolgreiche Konzepte gibt es zuhauf, das zeigt ein Blick in andere Länder oder auch in die Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen, die eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern bereits 2017 veröffentlicht hat. Doch damit Deutschland hitzefester wird, muss das Thema endlich mit einer höheren Dringlichkeit behandelt werden.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5276101

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de