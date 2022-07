KABUL (dpa-AFX) - In Afghanistan hat am Montag erneut die Erde gebebt. Gleich zweimal traf es den Osten des Landes am späten Nachmittag Ortszeit. Ein Erdbeben der Stärke 5,1 erschütterte nach Angaben des afghanischen Nachrichtensenders Tolo News unter Berufung auf die US-Erdbebenwarte (USGS) den Südosten des Landes. Kurz zuvor hatte ein Beben den Nordosten Afghanistans mit einer Stärke von 4,3 getroffen. Berichte über Tote gibt es bisher nicht, Tolo News berichtete aber unter Berufung von lokalen Behörden von mindestens zehn Verletzten in der Provinz Paktika.

Erst Ende Juni waren in Afghanistan in den Provinzen Paktika und Khost nach offiziellen Angaben bei einem Erdbeben der Stärke 5,9 mindestens 1000 Menschen ums Leben gekommen. Einige Häuser in Paktika, die dadurch Schäden erlitten hatten, sollen bei dem jüngsten Erdbeben am Montagnachmittag zerstört worden sein./nal/DP/ngu