DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan waren die Börsen wegen des Tages des Meeres geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.511,86 +1,00% -18,30% Stoxx50 3.517,59 +0,62% -7,88% DAX 12.959,81 +0,74% -18,41% FTSE 7.223,24 +0,90% -3,05% CAC 6.091,91 +0,93% -14,83% DJIA 31.428,25 +0,45% -13,51% S&P-500 3.890,70 +0,71% -18,37% Nasdaq-Comp. 11.607,77 +1,36% -25,81% Nasdaq-100 12.137,29 +1,28% -25,63% Nikkei-225 0,00 0% -6,96% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 151,97 -99 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 101,63 97,59 +4,1% 4,04 +40,8% Brent/ICE 105,61 101,16 +4,4% 4,45 +41,0% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 159,60 160,80 +0,0% 0,03 +35,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.711,49 1.707,70 +0,2% +3,79 -6,5% Silber (Spot) 18,88 18,70 +1,0% +0,18 -19,0% Platin (Spot) 871,38 848,75 +2,7% +22,63 -10,2% Kupfer-Future 3,35 3,23 +3,5% +0,11 -24,6%

Am Ölmarkt folgen die Preise laut Händlern dem Euro nach oben, der vom 20-Jahreshoch zurückgekommene Dollar stütze die Erdölpreise. Die Preisschwäche der vergangenen Woche bei Rohöl sei vor allem auf das Konto des festen Dollar gegangen, heißt es. Auch der Goldpreis profitiert von der Dollarschwäche.

FINANZMARKT USA

Freundlich - Überzeugende Geschäftszahlen von Goldman Sachs und weiter nachlassende Zinssorgen stützen am Montag die Wall Street. Unter Anlegern verringere sich die Furcht, dass die US-Notenbank bei ihrer anstehenden Sitzung die Zinsen gleich um 100 Basispunkte erhöhen werde, heißt es im Handel. Goldman hat zwar im Quartal einen kräftigen Gewinnrückgang verbucht, aber dennoch mehr verdient als erwartet. Die Aktie steigt um 3,2 Prozent. Auch bei der Bank of America (+0,9%) schrumpfte der Gewinn deutlich und verfehlte überdies die Erwartungen von Analysten. Allerdings zeichnet der Vorstand ein rosiges Bild der Verbraucherfinanzen und stellt fest, die Kunden hätten ihre Ausgaben erhöht, während sie gleichzeitig ihre Einlagen auf einem hohen Niveau hielten. Die Alphabet-Aktie zeigt sich 0,1 Prozent höher. Am Montag wird hier ein Aktiensplit im Verhältnis 1:20 wirksam. Flugzeugbestellungen von Delta Air Lines und der japanischen ANA verhelfen der Boeing-Aktie zu einem Plus von 2,7 Prozent.

Staatsanleihen sind mit der wiedererwachten Risikofreude der Anleger derweil nicht gefragt. Sinkende Notierungen lassen die Renditen steigen. Die Zinsstrukturkurve ist jedoch immer noch klar invers, was als Rezessionssignal gewertet wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - "Die Erholung setzt sich damit auch im Vorfeld eines der wohl wichtigsten Termine des laufenden Börsenjahres für die Eurozone fort, das ist ein starkes Signal", so Jürgen Molnar von Robomarkets mit Blick auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Sie wird voraussichtlich erstmals seit mehreren Jahren die Leitzinsen erhöhen. Und bei der Bank of New York Mellon hieß es, noch gebe es Hoffnung, dass eine Rezession vermieden werden könne. Bis auf den Pharma-Index und den Index des Nahrungsmittel-und Getränkebereichs legten alle großen Stoxx-Branchenindizes zu. An der Spitze der Gewinner standen die rohstoffnahen Basic Resources und die Ölwerte, deren Branchenindizes bis zu 3 Prozent anzogen. Aber auch Autotitel, Banken und die Aktien der Finanzdienstleister stiegen deutlich um etwa 2 Prozent. Eher negativ für die Aktionäre gestaltete sich der Börsengang von Haleon, der Konsumgütersparte des britischen Pharmariesen GSK. Während die GSK-Aktie 329,40 Pence verlor, schloss die neue Haleon-Aktie nur bei 308,35 Pence.Die Analysten von AJ Bell zeigten sich vorsichtig, was das Wachstum von Haleon in Zeiten hoher Inflationsraten betrifft. Positiv wurden die Ertragszahlen von Nordea (+6%) bewertet. Solvay legten um 4,5 Prozent zu, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals deutlich über den Erwartungen ausgefallen waren. Das Unternehmen kündigte zudem eine Erhöhung der Jahresprognose an. Als "ziemlich deutlich" bezeichnete ein Händler die nahezu halbierte Wachstumsprognose bei Deliveroo. Das schien aber mehr als eingepreist, denn der Kurs zog um 6,9 Prozent an. Just Eat und Delivery Hero gewannen beide etwa 8 Prozent. Für Nel ging es um gut 19 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat einen Rekordauftrag für die Lieferung von Elektrolyseuren zur Wasserstoffproduktion mit einem Volumen von 45 Millionen Euro erhalten. Im DAX erholten sich Zalando um 5,1 Prozent. Deutsche Bank gewannen nach guten Zahlen der skandinavischen Nordea-Bank und der US-Bank Goldman Sachs 3,5 Prozent, und BASF zogen nach einer Kaufempfehlung der Bank of America um 3,1 Prozent an. Porsche Automobil-Holding gewannen 2,4 Prozent und VW 2,8 Prozent. Händler verwiesen auf neue Renditeziele von Porsche.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 17:34 % YTD EUR/USD 1,0174 +0,9% 1,0089 1,0091 -10,5% EUR/JPY 140,55 +0,6% 139,48 139,81 +7,4% EUR/CHF 0,9923 +0,7% 0,9846 0,9869 -4,4% EUR/GBP 0,8486 -0,1% 0,8489 0,8507 +1,0% USD/JPY 138,15 -0,3% 138,25 138,53 +20,0% GBP/USD 1,1990 +1,0% 1,1887 1,1865 -11,4% USD/CNH (Offshore) 6,7548 -0,2% 6,7549 6,7666 +6,3% Bitcoin BTC/USD 22.338,04 +6,3% 21.954,74 20.855,24 -51,7%

Mit der Aussicht auf die erste Zinserhöhung seit elf Jahren erholt sich der Euro etwas, der Dollarindex gibt um 0,8 Prozent nach. Schwindende Spekulationen auf eine Fed-Zinserhöhung um 100 Basispunkte lassen den Greenback nachgeben. Der Euro bewegt sich im Spannungsfeld eines mehrheitlich als zu gering eingeschätzten Zinsschritts der EZB am Donnerstag und Spekulationen über eine womöglich doch größer ausfallende Zinserhöhung. Eine Erhöhung der Leitzinsen um 25 Basispunkte wäre ein Schritt, der "zu wenig und zu spät" sei, so die Strategen der Saxo Bank. Bei Julius Bär heißt es derweil, die EZB könnte die Zinssätze um mehr als die erwarteten 25 Basispunkte anheben, was den Euro beflügeln dürfte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zu Wochenbeginn haben positive Vorgaben von der Wall Street die ostasiatischen Börsen nach oben getrieben. Die deutlichsten Aufschläge verzeichneten der Schanghai-Composite und der Hang-Seng-Index in Hongkong. Hier sprachen Marktbeobachter auch von einer Erholung von den kräftigen Abgaben am Freitag, als das unter Erwarten gelegene chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal für einen kräftigen Rücksetzer gesorgt hatte. Im Fokus stand erneut der Immobilien-Sektor. Gestützt wurde die Stimmung hier von Aussagen der chinesischen Notenbank am Wochenende, die mehr Unterstützung für die Wirtschaft versprach, sagte Jeffrey Halley, Senior Market Analyst bei Oanda. Die Aktien von Shanghai Construction Group legten um 1,0 Prozent zu und China Communications Construction gewannen 3,1 Prozent. In Seoul waren es vor allem Aktien aus dem Technologie- und Einzelhandelssektor, die sich mit deutlichen Gewinnen zeigten. So ging es für die beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 3,2 bzw. 2,3 Prozent aufwärts. Händler sprachen von einer aufgehellten Stimmung für die Chip-Hersteller nach den soliden Quartalszahlen von Taiwan Semiconductor in der vergangenen Woche. In Sydney schoben vor allem Gewinne im Finanz- und Rohstoffsektor den Markt an. Für die Papiere des Versicherers Suncorp ging es 6,1 Prozent aufwärts. Der Konzern verkauft sein Bankgeschäft für 4,9 Milliarden australische Dollar (3,33 Milliarden US-Dollar) an ANZ.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

CANCOM

will seine im Rahmen eines kürzlich abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien einziehen und das Grundkapital um den entsprechenden Betrag herabsetzen. Die Cancom SE hält insgesamt 3.176.151 eigene Aktien. Der Aufsichtsrat muss den Einzug noch absegnen.

SINGULUS

hat von ihren Kreditgebern grünes Licht für die neuerliche Verschiebung ihres testierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 erhalten. Singulus hatte vor vier Tagen bekanntgegeben, dass die für den 23. Juli geplante Veröffentlichung verschoben werden muss, weil der zuständige Abschlussprüfer der KPMG das Testat nicht wie geplant erteilen könne. Für die beiden Kreditverträge des Spezialmaschinenbauers musste daraufhin die Laufzeit zur Vorlage verlängert werden.

UNIPER

Am Montag hat der russische Gaskonzern Gazprom gegenüber mehreren europäischen Großkunden die Lieferausfälle nach Europa mit höherer Gewalt (Force Majeure) erklärt. Das bestätigte der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper dem Handelsblatt. "Das Unternehmen hat für die bisherigen und aktuellen Fehlmengen bei den Gaslieferungen rückwirkend Force Majeure geltend gemacht", sagte ein Uniper-Sprecher. Diese Forderung halte man allerdings für nicht gerechtfertigt. Uniper habe den Force-Majeure-Anspruch deswegen formell zurückgewiesen.

BANK OF AMERICA

hat im zweiten Quartal wegen hoher Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und steigender Kosten trotz höherer Erträge weniger verdient. Der Gewinn blieb leicht unter den Erwartungen der Analysten zurück.

BOEING

Die US-Fluggesellschaft Delta hat bei Boeing 100 Flugzeuge des Typs 737-10 bestellt, des größten Modells aus der 737 Max-Familie des Herstellers. Die Delta Air Lines Inc teilte mit, sie habe zudem die Option, weitere 30 Flugzeuge zu bestellen. Delta habe außerdem einen Vertrag mit Boeing Global Services über die komplette Umgestaltung der Innenausstattung von 29 Boeing 737-900ER-Maschinen in ihrer aktuellen Flotte geschlossen, teilte die Boeing Co weiter mit.

GOLDMAN SACHS

hat im zweiten Quartal wegen rückläufiger Einnahmen und einer Rückstellung für ausfallgefährdete Kredite deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis fiel aber besser aus als von Analysten erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2022 12:33 ET (16:33 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.