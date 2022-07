Datalec Precision Installations (DPI), ein Anbieter von Weltklasse-Dienstleistungen in den Bereichen Design, Versorgung, Aufbau und Support von Rechenzentren, der nahtlose, integrierte und einheitliche End-to-End-Lösungen für Rechenzentrumsbetreiber bereitstellt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den DCS Award für das Data Centre Consolidation/Upgrade Project of the Year Award (Konsolidierungs- und Aufrüstungsprojekt des Jahres für Rechenzentren) gewonnen hat. Die DCS Awards zeichnen Innovationen in der Rechenzentrumsbranche mit 30 Preiskategorien in vier Gruppen aus und würdigen diese.

The Datalec Precision Installations (DPI) team accepting the DCS Award for Data Centre Consolidation/Upgrade Project of the Year. (Photo: Business Wire)

DPI wurde mit der Auszeichnung geehrt und wurde für die Modernisierung einer 60.000 Quadratfuß großen Rechenzentrumseinrichtung gewürdigt, die ein veraltetes Design für optische Konnektivität aufwies. Das Design der Anlage führte zu Einschränkungen bei der Verkabelung, wodurch die Fähigkeit, die Datensuiten der Endkunden anzubinden und die Service-Level-Vereinbarungen einzuhalten, eingeschränkt wurde. Mit innovativen Designlösungen konnte DPI das Projekt so umgestalten, dass die alte Gebäudeinfrastruktur effektiv genutzt werden konnte. Das DPI-Team lieferte ein kundenspezifisches, durchgängig sicheres Containment-Design, das den Schutz für die Implementierung und Distribution einer neuen ODF-Glasfaserverkabelungslösung ermöglichte. Das Projekt bot einen proaktiven Ansatz für den Kunden, der Agilität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für dieses umfangreiche Projekt im Bereich der Rechenzentren benötigte.

Als direktes Ergebnis der kundenspezifischen Lösung von DPI ist das Rechenzentrum nun in der Lage, Dienstleistungen innerhalb der branchenüblichen SLAs (Service-Level-Vereinbarungen) zu erbringen. Außerdem kann die Einrichtung Colocation-Umgebungen skalieren oder größere Suiten bereitstellen und so den verschiedenen Kundenanforderungen gerecht werden. "Unsere Lösung hat unserem Kunden die Flexibilität und Erweiterbarkeit verschafft, die er für seine aktuellen und zukünftigen Kunden braucht, und wir sind stolz darauf, diese prestigeträchtige Auszeichnung erhalten zu haben. Ich könnte nicht stolzer auf die harte Arbeit und den Einsatz sein, den unsere Containment- und Konnektivitäts-Teams bei diesem Projekt geleistet haben", sagte Lee Eiffert, COO bei DPI. "Wir sind stolz auf unseren erstklassigen Kundenservice, One Call, One Team."

Angesichts des beträchtlichen geschäftlichen Wachstums und um seine Kunden besser bedienen zu können, hat DPI in den letzten 12 Monaten eine umfangreiche Einstellungsoffensive gestartet. Zu den neuen Mitarbeitern im DPI-Konnektivitätsteam gehören Entwickler von mobilen Managed Services, Projektmanager, Auszubildende und Nachwuchsentwickler. Darüber hinaus setzt sich DPI weiterhin für die Investition in junge Talente und deren Förderung im Rahmen seines beruflichen Weiterbildungsprogramms und der Schulungsprogramme von CNET ein.

In den letzten 12 Monaten hat DPI im Rahmen seiner Projekte in Großbritannien und Europa eine Glasfaserverkabelung von fast 4 Millionen Metern Länge installiert, was mehr als der doppelten Entfernung zwischen den FLAP-Stadtmärkten oder der 435-fachen Höhe des Mount Everest entspricht!

Über Datalec

Datalec Precision Installations bietet hervorragende Dienstleistungen im Bereich der internationalen Rechenzentrumsinstallationen und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um deren Unternehmen erfolgreich zu machen, indem es nahtlose, integrierte, einheitliche End-to-End-Ergebnisse mit einem "One Call, One Team"-Service liefert. Das rigorose Projektmanagement und die Überwachung durch DPI stellen sicher, dass die Projekte von Anfang an perfekt umgesetzt werden, während gleichzeitig die Risiken gemindert und die Kosten für die Kunden reduziert werden. DPI konzentriert sich darauf, einen proaktiven und persönlichen Service zu bieten, der Agilität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für den Aufbau und die Implementierung umfangreicher Datensuiten ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter https://datalecltd.com.

