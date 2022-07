MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute bekannt, dass sich Cristina Bondolowski dem Unternehmen als Chief Marketing Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von MSCI anschließen wird.

Cristina Bondolowski wird für die strategische Entwicklung und Durchführung des globalen Marketings von MSCI und die Kommunikationsprogramme zur Unterstützung der globalen Wachstumsinitiativen des Unternehmens sowie die Kunden-Fokus-Bereiche verantwortlich zeichnen, darunter ESG und Klimaentwicklung. Sie wird integrierte Marketingkampagnen über mehrere Kanäle überwachen und themenbasierte Vordenkerpositionen zur Verfügung stellen, um Bewusstsein zu schaffen und Engagement über die Tools von MSCI, Lösungen und die globale Kundenbasis institutioneller Investoren aufbauen. Sie wird in Palo Alto (Kalifornien) ansässig sein und Baer Pettit, President und Chief Operating Officer, direkt unterstellt sein.

Cristina Bondolowski ist eine gestandene Marketingleiterin mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in mehreren Branchen und Unternehmen. Zuletzt war sie als Global Marketing Head, Print Pan-HP Sustainability Impact tätig. Davor hatte sie mehr als drei Jahre die Position des Global Marketing Head, Computing bei HP inne. Vor ihrer Zeit bei HP verbrachte sie 19 Jahre bei The Coca-Cola Company in unterschiedlichen Führungspositionen, darunter als Global Chief Marketing Officer Carbonated Beverages. Bevor sie bei The Coca-Cola Company tätig wurde, war Cristina Bondolowski in einer Vielzahl von Marketingpositionen in so unterschiedlichen Unternehmen wie Colgate-Palmolive, Universal Studios und IBM tätig.

Baer Pettit sagte: "Wir freuen uns bereits darauf, Cristina bei MSCI und in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen.Sie bringt ihr signifikantes Know-how in der Förderung innovativer Marketingstrategien weltbekannter Marken in das Unternehmen ein. Wir freuen uns nun auf ihre Beiträge bei der weiteren Verbesserung und Stärkung der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden kommunizieren und mit ihnen rund um den Globus zusammenarbeiten."

Cristina Bondolowski erläuterte: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von MSCI im Verlauf dieser aufregenden Zeit rascher Transformationen und schnellen Wachstums des Unternehmens. Ich freue mich auch darauf, eine wichtige Rolle beim Erzählen dieser Geschichte, wie MSCI für mehr Transparenz auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Investoren unterstützen wird, die Portfoliorisiken zu verstehen, zu bewerten und zu verwalten, insbesondere mit Hilfe forschungsorientierter und technologiefähiger Lösungen in der ESG-Anlagelandschaft."

