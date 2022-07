QUEBEC, July 19, 2022, ein weltweit führender Anbieter äußerst flexibler, robuster und genauer ADAS- und AD-Sensortechnologie, freut sich, die Ernennung von Herrn David Torralbo zum Chief Legal Officer am 20. Juni 2022 bekannt geben zu können.



David Torralbo hat über 20 Jahre Erfahrung und ist auf Unternehmens- und Wertpapierrecht, öffentliche und private Fusionen und Übernahmen, Corporate Governance, Rechtsstreitigkeiten und Risikomanagement spezialisiert. Zuletzt war er als Chief Legal Officer bei Nouveau Monde Graphite (NYSE: NMG und TSXV: NOU) und davor als Chief Legal Officer bei Atrium Innovations (2011-2019) tätig. Vor seiner Tätigkeit bei Atrium war David Torralbo Teilhaber der Unternehmensgruppe Davies, Ward, Phillips & Vineberg. Im früheren Verlauf seiner Laufbahn war er Partner bei der britischen Niederlassung von Clifford Chance in London und Mitglied deren Schuldtitel- und Finanzmarkt-Teams.

David Torralbo erwarb einen Bachelor of Civil Law (LL.L.) und Common Law (LL.B.) an der University of Ottawa und hat einen Bachelor of Commerce (B.Com) der McGill University inne. Er ist Mitglied der Quebec Bar und besitzt ein Non-Practicing-Zertifikat der Law Society of England & Wales.

"Es ist uns eine Freude, David Torralbo als unseren Chief Legal Officer willkommen zu heißen", so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. "Die Fachkompetenz von David Torralbo bei Fusionen und Übernahmen sowie seine umfassende Erfahrung und seine Leidenschaft für das private und öffentliche Recht machen ihn zu einer hervorragenden Ergänzung unseres Führungsteams", fuhr Charles Boulanger fort. "LeddarTech hat in den letzten beiden Jahren erhebliche Übernahmen getätigt, die es unserem Unternehmen ermöglichen, seine Technologie-Roadmap zu beschleunigen, insbesondere im Bereich der Sensorfusion und -wahrnehmung. Dies war ein strategisches Ziel, und David Torralbos Hintergrund ergänzt unser Führungsteam ausgezeichnet in seinem Engagement bei der Umsetzung unseres strategischen Plans und seiner Selbstverpflichtung zu außergewöhnlichem Kundenservice, mit wirklich einzigartigen Sensorlösungen, die ADAS- und AD-Technologie ermöglichen", schloss Charles Boulanger.

Über LeddarTech

LeddarTech wurde 2007 gegründet. Es handelt sich um ein Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik, das seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik-, Fusions- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette zu lösen. LeddarTech bietet kosteneffiziente Wahrnehmungslösungen, die von ADAS der Stufe 2 bis hin zu vollständiger Autonomie der Stufe 5 mit LeddarVision skalierbar sind, einer Plattform für Rohdaten-Sensorfusion und Wahrnehmung, die aus einer Vielzahl von Sensortypen und -konfigurationen ein umfassendes 3D-Umgebungsmodell erstellt. Des Weiteren unterstützt LeddarTech LiDAR-Hersteller und Tier-1-2-Zulieferer mit wichtigen Technologiebausteinen wie dem digitalen Strahlführungsgerät LeddarSteer und der LeddarEngine, die auf der Leddar-Technologie von LeddarTech basiert und patentierte Techniken zur Signalerfassung und -verarbeitung einsetzt, um bei geringeren Kosten ein detaillierteres und klareres Rückgabesignal zu erzeugen. Die LeddarEngine besteht aus einem hochintegrierten, skalierbaren LiDAR-SoC und einer Softwarekombination, die LiDAR-Entwicklern und Tier-1-2-Zulieferern die Möglichkeit bietet, ihre eigenen LiDAR-Lösungen zu entwickeln. Das Unternehmen ist mit über 120 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.comsowie bei LinkedIn, Twitter, Facebookund YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.



Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232 daniel.aitken@leddartech.com

Anlegerkontakt:InvestorRelations@leddartech.com



https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.