Die Apfelsaison in Georgien 2021/22 endete im Juni. Die Importe sind infolge eines kräftigen Anstiegs in der Produktion gesunken, was die vorhergehenden Dynamiken unterbrach. Das georgische Team von EastFruit analysiert die alarmierenden Trends in der neuen Saison. Bildquelle: Shutterstock.com Es ist so, dass die Produktion von Äpfeln in Georgien einen zyklischen Charakter hat: in...

Den vollständigen Artikel lesen ...