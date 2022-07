Viele Agronomen meinten, es wäre nicht von Dauer, Aprikosen in dem britischen Klima anzubauen, aber ein Jahrzehnt später gedeiht die Industrie. Die britische Aprikosenindustrie erwartet den größten Ertrag in 10 Jahren, nachdem sie die Frucht erstmals in Kent angebaut hat. Das berichtet der EveningStandard. Bildquelle: Shutterstock.com Vor einer Dekade baute eine kleine...

Den vollständigen Artikel lesen ...