Wiesbaden - Der Umsatz im deutschen Gastgewerbe ist im Mai 2022 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 8,5 Prozent und nominal um 9,8 Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mit.



Gegenüber dem Vorjahresmonat, als noch weitreichende Corona-Einschränkungen im Gastgewerbe galten, hat sich der reale Umsatz demnach mehr als verdoppelt (+126,8 Prozent). Der Gastgewerbeumsatz lag im Mai 2022 allerdings real noch 14,9 Prozent unter dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Mai 2022 gegenüber April ein kalender- und saisonbereinigtes reales Umsatzplus von 8,2 Prozent. Gegenüber Mai 2021 stieg der Umsatz um mehr als das Dreifache (+243,3 Prozent).



Trotzdem lag der Umsatz noch 15,6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020. In der Gastronomie stieg der kalender- und saisonbereinigte reale Umsatz im Mai 2022 im Vormonatsvergleich um 8,6 Prozent, so die Statistiker weiter. Im Vergleich zum Mai 2021 stieg der Umsatz um 88,3 Prozent. Damit erzielte die Gastronomie den höchsten realen Umsatz seit Beginn der Corona-Pandemie.



Der Umsatz lag allerdings noch um 14,9 Prozent unter dem Niveau vom Februar 2020.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de