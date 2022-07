DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

IBM hat im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 9 Prozent auf Jahressicht verbucht. Die Erlöse des Technologie- und IT-Konzerns für den Zeitraum April bis Juni kletterten auf 15,54 (Vorjahr: 14,22) Milliarden Dollar. IBM berichtete ein Nettoergebnis von 1,39 Milliarden oder von 1,54 (Vj. 1,47) Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis verdiente die Gesellschaft 2,31 (2,23) Dollar pro Titel. Bei den fortgesetzten Geschäften betrug der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 1,61 Dollar - ein Zuwachs um 80 Prozent. Umsatz und Gewinn je Aktie übertrafen die Markterwartungen. CFO James Kavanaugh erklärte gegenüber Reuters jedoch, dass die Wechselkurse die Einnahmen im zweiten Halbjahr stärker als erwartet belasten dürften. "Angesichts der starken Bewegung des US-Dollars im Vergleich zu fast allen Währungen wird die Währungsumrechnung bei den Kassakursen von Mitte Juli einen Gegenwind von etwa 6 Prozentpunkten für das Umsatzwachstum des Jahres bedeuten", so Kavanaugh, nachdem er zuvor 3 bis 4 Prozent erwartet hatte. "Das ist eine Verschlechterung um etwa 1,5 Milliarden Dollar gegenüber April, wobei der größte Teil dieses zusätzlichen Effekts noch in der zweiten Jahreshälfte auf uns zukommt." Die Auswirkungen im dritten Quartal könnten sogar noch stärker ausfallen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:25 Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

13:30 Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q

22:00 Netflix Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -14,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: -7,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.842,50 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.930,75 +0,2% Nikkei-225 26.948,77 +0,6% Hang-Seng-Index 20.625,16 -1,1% Kospi 2.369,33 -0,2% Shanghai-Composite 3.260,34 -0,5% S&P/ASX 200 6.643,20 -0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit moderaten Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Dienstag. Teilnehmer verweisen auf negative Vorgaben der Wall Street, wo kräftig steigende Ölpreise die Inflationsängste und damit Zinserhöhungsspekulationen wieder befeuerten. Gegen die Tendenz geht es für den Nikkei-225 in Tokio nach oben. Hier wird nach der Feiertagspause am Montag die positive Tendenz vom Wochenbeginn nachgeholt. Es stütze aber auch die Hoffnung auf eine Erholung der Unternehmensgewinne nach der Covid-19-Pandemie, heißt es. Dagegen geht es an den Börsen in Schanghai und Hongkong nach unten. Hier hatten am Vortag noch Aussagen zum Immobiliensektor gestützt. Die chinesische Bankenaufsichtsbehörde geht gegen die steigenden finanziellen Risiken vor, die sich aus dem einbrechenden Immobilienmarkt und der Liquiditätskrise einiger kleiner Banken ergeben. Nun dominieren Bedenken, dass die Bereitstellung von Krediten an in Frage kommende Bauträger zur Fertigstellung unvollendeter Projekte einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Für den Kospi in Seoul geht es abwärts. Hier belasten Abgaben bei den beiden Index-Schwergewichten Samsung Electronics und SK Hynix. Teilnehmer sprechen nach zuletzt zwei Tagen mit Kursaufschlägen von Gewinnmitnahmen. Belasten könne jedoch auch, dass Apple angesichts eines möglichen Wirtschaftsabschwungs im kommenden Jahr die Personalneueinstellungen in bestimmten Bereichen verlangsamen will. Der iPhone-Hersteller wolle in unsicheren Zeiten vorsichtiger agieren, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktien von International Business Machines (IBM) ging es am Montag im nachbörslichen Handel trotz besser als erwarteter Quartalszahlen nach unten. Der Konzern hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Gewinn je Aktie die Markterwartungen übertroffen. CFO James Kavanaugh erklärte gegenüber Reuters jedoch, dass die Wechselkurse die Einnahmen im zweiten Halbjahr stärker als erwartet belasten dürften. Die Auswirkungen im dritten Quartal könnten sogar noch stärker ausfallen. Die Aktie verlor 4,3 Prozent. Die Apple-Aktie verlor 0,1 Prozent, nachdem sie den regulären Handel bereits mit einem Minus von 2,1 Prozent beendet hatte. Apple will angesichts eines möglichen Wirtschaftsabschwungs im kommenden Jahr die Personalneueinstellungen in bestimmten Bereichen verlangsamen. Der iPhone-Hersteller wolle in unsicheren Zeiten vorsichtiger agieren, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Pläne würden nicht alle Teams betreffen. Apple plane kommendes Jahr zudem eine aggressive Produktoffensive.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.072,61 -0,7% -215,65 -14,5% S&P-500 3.830,85 -0,8% -32,31 -19,6% Nasdaq-Comp. 11.360,05 -0,8% -92,37 -27,4% Nasdaq-100 11.877,50 -0,9% -106,12 -27,2% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 855 Mio 975 Mio Gewinner 1.708 2.653 Verlierer 1.526 570 Unverändert 164 148

Leichter - Eine Ölpreisrally ließ die Inflationsängste wieder hochkochen und damit auch Zinserhöhungsspekulation. In der Folge drehte die Wall Street ins Minus. Überzeugende Geschäftszahlen von Goldman Sachs hatten die Stimmung zunächst gestützt - genauso wie zunächst abgeebbte Zinserhöhungssorgen. Goldman Sachs hatte zwar einen kräftigen Gewinnrückgang verbucht, aber dennoch mehr verdient als erwartet. Die Aktie stieg um 2,5 Prozent. Auch bei der Bank of America schrumpfte der Gewinn deutlich, hier wurden jedoch die Erwartungen verfehlt - der Kurs stagnierte, gestützt von optimistischen Aussagen zu den Verbraucherfinanzen. Charles Schwab (-1,5%) schnitt besser als gedacht ab. Doch bemängelten Händler die deutlich gesunkenen Handelsumsätze. Flugzeugbestellungen verhalfen der Boeing-Aktie zu relativer Stärke, der Kurs stagnierte. Apple gingen 2 Prozent schwächer aus dem Tag, belastet von einem Bericht über verlangsamt geplante Einstellungen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,17 +4,2 3,12 243,6 5 Jahre 3,09 +4,6 3,05 183,2 7 Jahre 3,08 +6,3 3,01 163,6 10 Jahre 2,97 +5,6 2,92 146,4 30 Jahre 3,14 +6,3 3,08 124,3

Staatsanleihen sanken im Gleichklang mit den Aktienkursen, die Renditen stiegen mit den anstehenden Zinserhöhungen in Europa und den USA. Die Zinsstrukturkurve zeigte sich immer noch klar invers, was als Rezessionssignal gilt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:36 % YTD EUR/USD 1,0153 +0,1% 1,0146 1,0145 -10,7% EUR/JPY 140,06 -0,1% 140,15 140,15 +7,0% EUR/GBP 0,8486 -0,0% 0,8488 0,8498 +1,0% GBP/USD 1,1963 +0,1% 1,1953 1,1938 -11,6% USD/JPY 137,97 -0,1% 138,14 138,15 +19,9% USD/KRW 1.311,43 -0,6% 1.319,16 1.313,91 +10,3% USD/CNY 6,7456 +0,0% 6,7433 6,7402 +6,1% USD/CNH 6,7500 -0,1% 6,7598 6,7465 +6,2% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8499 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6855 +0,6% 0,6813 0,6832 -5,6% NZD/USD 0,6180 +0,4% 0,6154 0,6178 -9,5% Bitcoin BTC/USD 22.052,54 +1,8% 21.652,17 22.175,96 -52,3% YTD zu Vortagsschluss

Mit der Aussicht auf die erste Zinserhöhung seit elf Jahren durch die EZB am Donnerstag erholte sich der Euro etwas, der Dollarindex gab um 0,6 Prozent nach. Zugleich lasteten schwindende Spekulationen auf eine Fed-Zinserhöhung um 100 Basispunkte aufr dem Greenback.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 102,30 102,60 -0,3% -0,30 +41,8% Brent/ICE 105,82 106,27 -0,4% -0,45 +41,3% YTD zu Vortagsschluss

Die Preise folgten laut Händlern dem Euro nach oben, der vom 20-Jahreshoch zurückgekommene Dollar habe die Erdölpreise gestützt. IEA-Direktor Fatih Birol warnte indes: "Wir erleben die erste wirklich globale Energiekrise in der Geschichte" und die IEA warne seit "vielen Monaten, dass die Situation in Europa besonders gefährlich ist." Zudem zeigten Daten, dass die strategischen Erdölreserven der US-Regierung auf das niedrigste Niveau seit 1985 gesunken waren. Die Ölpreise behaupten aktuell ihre Vortagesgewinne weitgehend.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.710,80 1.709,37 +0,1% +1,43 -6,5% Silber (Spot) 18,77 18,70 +0,4% +0,07 -19,5% Platin (Spot) 866,55 866,43 +0,0% +0,12 -10,7% Kupfer-Future 3,29 3,35 -1,8% -0,06 -25,9% YTD zu Vortagsschluss

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

GIPFELTREFFEN

Die Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran treffen sich am Dienstag zu einem Gipfel in der iranischen Hauptstadt Teheran. Bei dem Gespräch zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin, seinem iranischen Kollegen Ebrahim Raisi und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan soll es um die Lage im Syrien-Konflikt gehen. Eine wichtige Rolle dürfte jedoch auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine spielen. Bei einem bilateralen Gespräch zwischen Putin und Erdogan soll es nach Angaben eines Kreml-Beraters zudem um eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine gehen. Thema könnten auch Drohnen-Lieferungen Irans an Russland sein, über die jüngst in Berichten spekuliert wurde.

APPLE

will angesichts eines möglichen Wirtschaftsabschwungs im kommenden Jahr die Neueinstellungen in bestimmten Bereichen verlangsamen. Der iPhone-Hersteller wolle in unsicheren Zeiten vorsichtiger agieren, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Pläne würden nicht alle Teams betreffen. Die Apple Inc plane kommendes Jahr zudem eine aggressive Produktoffensive.

BHP

will im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 die Produktion von Rohstoffen wie Kupfer und Kohle wieder steigern, nachdem sie im abgelaufenen Jahr durch schwere Regenfälle und Arbeitskräftemangel beeinträchtigt war, sich aber im Schlussquartal erholte.

TWITTER

wirft Elon Musk im Streit um die Milliardenübernahme des Kurznachrichtendienstes eine Verzögerungstaktik vor, um einen schnellen Prozess zur Durchsetzung der Transaktion zu verhindern. Der vom Tesla-Gründer vorgeschlagene Zeitplan sei "auf Komplikation und Verschleierung ausgelegt", erklärte die Twitter Inc. Der öffentliche Streit schade Twitter jeden Tag, an dem Musk gegen die Vereinbarung zum Kauf im Volumen von 44 Milliarden US-Dollar verstoße. Twitter bekräftigte, dass ein Gericht bis Mitte September eine Verhandlung im Schnellverfahren ansetzen sollte. Musks Anwälte baten am Freitag um einen Verhandlungstermin am oder nach dem 13. Februar nächsten Jahres.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2022 01:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.