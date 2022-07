Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Vormittag lag er sogar klar über der Marke von 13.000 Punkten. Einen Teil seiner Gewinne gab der DAX dann allerdings ab und schloss 0,7 Prozent höher bei 12.935 Zählern. Marktidee: Infineon Die Aktie von Infineon hatte im November ein 20 Jahres-Hoch erreicht. Im Anschluss folgte eine ausgeprägte Korrekturphase, die immer noch intakt ist. Der Kursrückgang betrug in diesem Zeitraum in der Spitze 53 Prozent. Allerdings gab es zuletzt gute Nachrichten, z.B. lieferte der Wettbewerber TSMC überzeugende Zahlen. Die Infienon-Aktie befindet sich seit zwei Wochen in einer Erholungsbewegung. Damit sich das mittelfristige Chartbild aufhellt, muss der Kurs aber erst noch über eine bestimmte Marke steigen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf