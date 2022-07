Der Bergbauriese BHP hat seine Produktionsdaten für das eben abgelaufene vierte Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (30. Juli) veröffentlicht. Zudem wurde bekanntgegeben, dass das riesige Kaliprojekt in Kanada rascher in Gang gebracht werden soll. Zahlen zu Umsatz, Gewinn und zur vermutlich wieder üppigen Dividenden wird es im August geben. "Die allgemeine Marktvolatilität hält an, und wir erwarten, dass sich der Nachlaufeffekt des Inflationsdrucks in den nächsten zwölf Monaten fortsetzen wird", ...

