Die Partner haben die Solarfolien mit den Perwoskit-Zellen in einem schnellen Rolle-zu-Rolle-Verfahren gefertigt. Tube Solar will die flexible Photovoltaik in seinen röhrenförmigen Modulen einsetzen.Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und das Augsburger Unternehmen Tubesolar haben mit einer industriell hergestellten Perowskit-Solarfolie einen Wirkungsgrad von 14 Prozent erreicht. Die nötigen Schichten haben sie mit Ausnahme des Front- und des Rückkontakts mittels Schlitzdüse ("slot die") abgeschieden. Die Geschwindigkeit des Beschichtungsprozesses lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...