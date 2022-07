Nach dem Anstieg des DAX auf den zwischenzeitlich höchsten Stand seit Ende Juni zum Wochenauftakt dürfte es am Dienstag wieder abwärts gehen. An der Wall Street waren die Kurse im späten Handel gefallen, die anfängliche Risikobereitschaft von Investoren hatte im Handelsverlauf erneut inflationären und konjunkturellen Sorgen Platz gemacht. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund 30 Minuten vor Handelsbeginn 0,8 Prozent niedriger auf 12.855 Punkte.Alle aktuellen Entwicklungen ...

