Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Ratssitzung wirft ihre Schatten voraus und bis dahin werden es konjunkturelle Datenveröffentlichungen schwer haben, große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, so die Analysten der Helaba.Dennoch sei der Fokus heute auf den ECB Bank Lending Survey gerichtet, denn letztlich würden Finanzierungsmöglichkeiten nicht nur Investitionen und Wachstum, sondern auch das Geldmengenwachstum und damit auch das Inflationspotenzial beeinflussen. Im Zuge geopolitischer und konjunktureller Risiken seien bereits vor drei Monaten die Kreditvergabestandards seitens der Banken verschärft worden, während die Nachfrage nach Unternehmenskrediten weiterhin solide gewesen sei. Eine weitere Verschärfung der Standards könnte die EZB in dem Ansinnen bestärken, eher moderat in den Zinszyklus einzusteigen. ...

