Köln (www.fondscheck.de) - Der Juni war ein schwacher Monat an den internationalen Aktienmärkten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Opportunities Fonds (ISIN LU0106280919/ WKN 930921).Die in den USA verfolgte und in Europa angekündigte veränderte Notenbankpolitik aus Zinsanhebungen und Liquiditätsverknappung habe zusammen mit Rezessionsängsten zu deutlichen Kursrückgängen an den Märkten geführt. Nebenwerte hätten sich dabei insgesamt noch schwächer als Standardwerte entwickelt. Eine Ausnahme habe der chinesische Markt dargestellt, welcher den Monat mit einem deutlichen Zugewinn habe abschließen können. Dies habe auch dazu geführt, dass der Regionalindex der asiatischen Schwellenländer deutlich weniger nachgegeben habe als die Hauptaktienmärkte. ...

