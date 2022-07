WIESBADEN (dpa-AFX) - Schädlinge wie der Borkenkäfer setzen den Wäldern in Deutschland immer mehr zu. Inzwischen seien Insektenschäden für vier Fünftel (81,4 Prozent) des Einschlags von Schadholz in heimischen Wäldern verantwortlich, rechnete das Statistische Bundesamt am Dienstag vor. Dies sei ein neuer Höchstwert und bedeute eine Vervierfachung binnen zehn Jahren, teilten die Wiesbadener Statistiker mit.

Im Jahr 2011 waren demnach Insektenschäden noch für 18,4 Prozent des eingeschlagenen Schadholzes verantwortlich. Als Schadholz werden Bäume bezeichnet, die vorzeitig gefällt werden, zum Beispiel weil sie krank sind, von Schädlingen befallen oder vom Sturm abgeknickt wurden.

Insgesamt wurden nach Angaben des Bundesamtes im vergangenen Jahr in deutschen Wäldern wegen Waldschäden 50,5 Millionen Kubikmeter Holz geschlagen. Insektenschäden waren dabei für 41,1 Millionen Kubikmeter Schadholz verantwortlich. Betroffen von Insektenbefall waren fast ausschließlich Nadelbäume wie Fichten, Tannen oder Kiefern.