FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50 E2F FR0010242511
AB/FROM ONWARDS 19.07.2022 09:05 CET
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ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50 E2F FR0010242511
AB/FROM ONWARDS 19.07.2022 09:05 CET
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