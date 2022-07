Mit der faktischen Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen hat der Straßenverkehr in Deutschland wieder zugenommen und damit auch die Zahl der Verkehrsunfälle Das bedeutet mehr Verletzte sowie leider auch mehr Tote und damit auch wieder einen Zuwachs an "Papierkram" bei der Unfallmeldung und Schadensabwicklung. Als neuen Service in solchen Fällen bietet Deutschlands größter Kfz-Versicherer, die HUK-COBURG, Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...