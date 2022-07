Ismet Tasceken, CEO des Fintech-Unternehmens Intelly, hat seine neue, mit Spannung erwartete Investitionsplattform gestartet, die die Blockchain-basierte Tokenisierungstechnologie nutzt, um Immobilieninvestitionen für jeden zugänglich zu machen.

Das Blockchain-Fintech-Unternehmen Intelly führt am 20. Juli eine Plattform für Immobilieninvestitionen in Form von Fractional NFT (F-NFT) ein. Investoren erhalten Zugang zu Immobilieninvestitionen auf der ganzen Welt, indem sie den INTL-Token von Intelly verwenden, um auf der dezentralen Immobilien-Investmentplattform Anteile an Immobilien zu erwerben. Intelly hat sein Initial Coin Offering Anfang 2022 erfolgreich abgeschlossen und die Intelly Exchange eingerichtet einen liquiden Immobilienmarkt, auf dem Investoren F-NFTs handeln können, deren Preise von Marktteilnehmern auf der Grundlage der Rentabilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts festgelegt werden. Die Börse wird Projekte aus dem Wohn-, Gewerbe- und Unternehmensbereich auflisten, wie z. B. einen Marken-Strandclub oder ein Restaurant, die über F-NFTs tokenisiert werden, sodass Anleger je nach ihrer Risikobereitschaft in Sekundenschnelle zwischen verschiedenen Investitionen wechseln können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220714005427/de/

Intelly Launches an Innovative Real Estate Investment Platform on 20 July 2022 (Photo: Business Wire)

Transformation von Immobilieninvestitionen durch Blockchain-Technologie

Ismet Tasceken, CEO von Intelly, kommentierte: "Das hervorragende Geschäftsumfeld der Schweiz bietet Stabilität und Berechenbarkeit, die für Fintechs, die Vermögenswerte wie Immobilien mithilfe der Blockchain-Technologie umwandeln, unerlässlich sind. Obwohl der Immobiliensektor heute über 3,7 Billionen Dollar wert ist, leidet die Branche unter Ineffizienzen, die sie seit Jahrzehnten plagen. Wir wollen unsere mehr als 30-jährige Erfahrung, unsere Verbindungen zur Branche und die Kraft der Blockchain nutzen, um das Potenzial einer neuen Ära des Immobilieninvestments zu erschließen."

Tokenisierungsmarkt soll bis 2030 auf 9,2 Milliarden USD anwachsen

Investitionen in Immobilien sind langfristig rentabel, erfordern jedoch eine erhebliche Anfangsinvestition, was für viele Investoren eine Einstiegshürde darstellen kann. Die F-NFT-Plattform von Intelly eliminiert viele Schritte, die für die Teilnahme an Immobilieninvestitionen erforderlich sind. Das einheitliche Ökosystem von Intelly verbindet die physische mit der virtuellen Welt und schließt sich dem schnell wachsenden Tokenisierungsmarkt an, der bis 2030 voraussichtlich 9,2 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Unter Hinweis darauf, dass die Plattform am 20. Juli den Handel aufnehmen wird, sagte Tasceken: "Was Intelly von seinen Mitbewerbern abhebt, ist die Exzellenz seiner firmeneigenen Technologie in Verbindung mit der Tiefe seiner Branchendurchdringung. Dies, kombiniert mit unserer Finanzkraft, Erfahrung und Vision, wird sicherstellen, dass wir durch die Tokenisierung von Immobilieninvestitionen profitable Möglichkeiten für unsere Kunden schaffen."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220714005427/de/

Contacts:

Carlos R. Tuzun

contact@intelly.tech

https://intelly.tech