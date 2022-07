Unterföhring (ots) -"Mein Mann kann" sich sehen lassen: Die Neuauflage der SAT.1-Show mit Daniel Boschmann startet mit schönen 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Paralympicsieger Niko Kappel und Christiane Zimmermann gewinnen die Auftaktfolge.In der zweiten Ausgabe von "Mein Mann kann" nächsten Montag, 25. Juli, 20:15 Uhr, in SAT.1 zocken Barbara Wussow mit Albert Fortell, Christina Luft mit Luca Hänni, Anna Rossow mit Dominik Stuckmann und Ross Antony mit Paul Reeves umden Titel "Mein Mann kann-Power-Paar" sowie 10.000 Euro für einen guten Zweck. Daniel Boschmann moderiert. Produziert wird "Mein Mann kann" von der Redseven Entertainment GmbH."Mein Mann kann" - fünf Folgen ab 18. Juli 2022, immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 18.07.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin Dietz / Frank WolkenhauerCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 / -1158email: Katrin.Dietz@seven.one / Frank.Wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: + 49 (0) 151 40 65 55 18email: Nadine.Vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5276320