Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zuletzt waren die europäischen Erdgaspreise rückläufig und so konnte die Stimmung bereits am Freitag auf Risk-on-Modus wechseln, so die Analysten der Helaba.Dies habe auch zum Start in die neue Woche angehalten und so seien die "sicheren" Anlagehäfen nicht mehr gesucht gewesen. Dollar und Renten hätten nachgegeben, während der deutsche Aktienmarkt im Bereich der 13.000 Punkte geschwankt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...