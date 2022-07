Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass ist im Juni auf 42,4 Punkte zurückgegangen, so die Analysten der DekaBank.Während sich der Abwärtstrend der Konjunktursäule beschleunigt habe und die Finanzierungssäule weiter in den negativen Bereich gefallen sei, liege die Inflationssäule nach wie vor an ihrer technischen Obergrenze von 100 Punkten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die EZB die Leitzinsen bei dieser Sitzung um 25 Basispunkte anheben und die Absicht zu einem größeren Zinsschritt im September bekräftigen werde. Darüber hinaus dürfte die Pressekonferenz den Willen der EZB erkennen lassen, die Normalisierung ihrer Geldpolitik auch in einem etwas schwächeren wirtschaftlichen Umfeld fortzusetzen. ...

