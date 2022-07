Der DAX notiert zu Beginn der neuen Woche oberhalb der Marke von 13.000 Punkten. Ob das bemerkenswert ist, kann jeder Investor für sich selbst beurteilen. In den vergangenen Wochen hat es jedenfalls so manche runde Marke gegeben, die gefallen ist oder zurückerobert wurde. Allerdings ist die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) der Name, der den DAX jetzt anführt. Mit einem Plus von zwischenzeitlich 4,4 % und einem Aktienkurs von 26,80 Euro machen die Anteilsscheine inzwischen wieder eine Menge Boden gut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...