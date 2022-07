Vor Deutschland liegt eine heiße Woche. Bis zu 40 Grad könnte es am Mittwoch vereinzelt werden, warnt der Deutsche Wetterdienst. Mit Hitze geht auch Dürre einher, was die Frage nach der Getreideernte aufwirft. Bereits die vergangenen Wochen waren sehr niederschlagsarm und der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung tiefrot. Dennoch wirkt die Agrar-Lobby vergleichsweise cool. Obwohl im Vorfeld beim wichtigen Weizen schon von bis zu 25% Verlust die Rede war.Jüngste Zahlen über den Erntestand 2022 liefert der Deutsche Raiffeisenverband (DRV). In seiner fünften Ernteschätzung geht Getreidemarktexperte Guido Seedler Mitte ...

