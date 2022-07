Hamburg (ots) -Vom 31. August bis zum 2. September 2022 wird sich im Colosseum Essen alles rund um das Thema Digital Healthcare drehen. Das Festival wurde aufgrund der großen Nachfrage im Vorfeld vom Flughafenhangar Mülheim Essen in die größere Location Colosseum verlegt. Speaker:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und TV machen die Zukunft der Gesundheitsbranche erlebbar.Wie kann ein digitales und vernetztes Gesundheitswesen in Deutschland entstehen? Welche neuen Chancen eröffnet künstliche Intelligenz? Wie gelingt die Transformation ressourcenschonend und nachhaltig? Auf dem BIG BANG HEALTH Festival geht es um die großen Zukunftsfragen der Gesundheit. Fachleute aus der Medizin wie Prof. Dr. Gustav Dobos, Internist sowie Spiegel-Bestsellerautor und die Virologin Helga Rübsamen-Schaeff treffen auf Health Startup Gründer:innen, Politiker:innen, Expert:innen aus der Wirtschaft und Prominente, wie Schauspieler und Bodybuilder Ralf Moeller. Sie sprechen über KI, Vernetzung, Empowerment für Patient:innen und Nachhaltigkeit in der digitalen Transformation.Einblick ins Programm:- Brigitte Zypries, Bundesministerin a.D., diskutiert mit Digital Health Expertin Inga Bergen und Gründer:innenüber Chancen und Herausforderungen für Healthcare-Startups in Deutschland.- Dr. Markus Leyck Dieken, Geschäftsführer der gematik, thematisiert in seiner Keynote die Vernetzung aller Akteure des Gesundheitswesens. Die gematik trägt die Gesamtverantwortung für die Telematikinfrastruktur (TI), die zentrale Plattform für digitale Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen.- Virologin und Chemikerin Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff spricht über die Zukunft mit Covid-19 und die Notwendigkeit staatlicher Vorbereitungen auf Pandemien.- Bloggerin und Ärztin Dr. Ulrike Koock (Schwesterfraudoktor) erzählt von ihren Erfahrungen als niedergelassene Ärztin im ländlichen Raum.- Staatsministerin a. D. Birgit Fischer diskutiert mit Vertretern von Kliniken aus verschiedenen Regionen Deutschlands über die regionale Vernetzung zwischen Praxen und Kliniken und welche Lehren daraus für eine deutschlandweite Vernetzung gezogen werden können.- Mediziner Dietrich Grönemeyer spricht in einem Panel mit TV-Moderatorin und Model Dany Michalski über ihre Brustkrebserkrankung. Mit im Gespräch sind ihre behandelnden Ärzte vom Zentrum für Strahlentherapie Dr. Christian Weißenberger und Carsten Witte.- Soziologe Prof. Dr. Thomas Druyen, präsentiert exklusiv die Ergebnisse seiner Studie, in der der Pflegenotstand erstmals aus soziologischer Perspektive betrachtet wird.Großes Interesse sorgt für LocationwechselSchon bevor das Festival zum ersten Mal stattfindet, ist das Interesse groß. Aufgrund der großen Nachfrage und der bereits verkauften Tickets wurde das BIG BANG HEALTH Festival vom Flughafen Mülheim/Essen in das Colosseum Essen verlegt. Neben dem Rahmenprogramm bieten sich zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken. Tagsüber im Colosseum und abends in den Bars und Kneipen der Rüttenscheider Straße, die zum BIG BANG HEALTH Festivalgelände wird.Mehr zum Event erfahren Sie unter: bigbang.health (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSSPfZKpvEGkywWqwPOO8-2Bs-3Dbwbg_H-2BiHUJkCMaNCF5NjruqJA-2BSQC8iaBJIumTLuuT8FZnYo4hNX6l-2BrlmqhQpEZJSAPQv8gqNwV8pF-2FBC289tHB3buX5zAGeWvHpHvULeWmyKFJwZBc6vCtdF4Hfe2innYHMNhkaevcvYn2i6sQZcjJDqjL6vRcfVvZ-2Bj-2FWW6USPfxmDIuXcbgrXt2JbqTqNKzuuUO1iHVXpWckBtN6QoCxXSQEHXnLmF5pXuuy69SV1CVDdg62zhIc-2F40p3VaIIEMBAI8fEoFf81Dy6CCStFxSsWYAZEVyGghIujqm9QSU9T6gHoMwrfa1U-2BxbdRRBd14YUy9-2Bt3Iawc6pc7xiTTkU3A-3D-3D)Über das BIG BANG HEALTH FestivalDas Festival für die Digitalisierung der Gesundheitsbranche ist die neue Netzwerkveranstaltung für alle, die die Zukunft der Medizin mitgestalten. Vom 31. August bis zum 02. September wird in Keynotes, Paneltalks und Masterclasses die Zukunft der Medizin erlebbar. Veranstalter ist DUP, die Plattform für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Der DUP-Medienverbund erreicht über ein Magazin, die Website dup-magazin.de sowie diverse Newsletter rund 1,3 Millionen Leser:innen. Mehr unter dup-magazin.de (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUfYaqhGwv4CCTLEJVhA-2BSKI-3D2IPT_H-2BiHUJkCMaNCF5NjruqJA-2BSQC8iaBJIumTLuuT8FZnYo4hNX6l-2BrlmqhQpEZJSAPQv8gqNwV8pF-2FBC289tHB3buX5zAGeWvHpHvULeWmyKFJwZBc6vCtdF4Hfe2innYHMNhkaevcvYn2i6sQZcjJDqjL6vRcfVvZ-2Bj-2FWW6USPfxmDIuXcbgrXt2JbqTqNKzuEWsglhsJcrA30ZkCXIMMYuvZF7Fvu2hhMp9Ru6f6L7PWqrJfEjJ2M6oTDziXzOzE0F-2FKyuTPh5FUW1InnWmaUYjyoIsnMK2Ze-2Bsx7G3AbRbFIZyqeiIoy4f87JJYLSznEoCEc0t3F4ooeanhqpdI-2Fg-3D-3D)Pressekontakt:BIG BANG HEALTH Presseteambigbang.health@jdb.deOriginal-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153584/5276425