DGAP-Ad-hoc: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Personalie

Deutsche EuroShop: Veränderungen im Vorstand



19.07.2022 / 10:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Hamburg, 19. Juli 2022 - Der Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG, Hamburg, hat sich heute im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem im April auf eigenen Wunsch vorübergehend aus dem Vorstand ausgeschiedenen Sprecher des Vorstands der Gesellschaft, Herrn Wilhelm Wellner, auf den Abschluss eines Aufhebungsvertrages geeinigt und seine Wiederbestellung zum 1. Oktober 2022 widerrufen. Herr Wellner hat sich, wie auch der derzeitige Alleinvorstand der Deutsche EuroShop AG, Herr Olaf Borkers, dessen Bestellung zum Vorstand der Gesellschaft am 30. September 2022 ausläuft, entschieden, der Gesellschaft nicht mehr langfristig für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zur Verfügung zu stehen. Mit Herrn Borkers wurde vereinbart, dass er der Gesellschaft im Anschluss an sein Ausscheiden aus dem Vorstand für eine bestimmte Zeit zur Übergabe seiner Amtsgeschäfte an einen Nachfolger beratend zur Verfügung stehen wird. Mitteilende Person: Nicolas Lissner, Senior Manager Investor & Public Relations 19.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

