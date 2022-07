Obertshausen, 19. Juli 2022 - In den vergangenen Tagen legten die Kurse der Kryptowährungen zum Teil deutlich zu. Manche Marktteilnehmer rufen deshalb bereits das Ende des Krypto-Winters aus und sehen Kaufchancen. "Dazu ist es allerdings noch viel zu früh", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Manche Aktienindizes sind stärker gestiegen als Bitcoin & Co, das ist völlig untypisch, es fehlt also die Dynamik." Was sich dagegen gerade zeigt, ist ein Rebound, eine Zwischenerholung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...