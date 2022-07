Wien (ots) -FISM (Fedération Internationale des Sociétés Magiques)Vom 25. - 30. Juli 2022 findet der 28. Weltkongress der Zauberkünstler zum ersten Mal auf dem amerikanischen Kontinent statt. Pandemie bedingt wurde er wie viele andere Veranstaltungen ebenso um ein Jahr verschoben. Er ist das wichtigste Event und der wichtigste Kongress in der Zauberbranche.2000 bis 2500 Professionelle- und Amateurzauberer treffen sich zum Gedankenaustausch und zum weltmeisterlichen Zauberwettbewerb. 130 Wettbewerbsteilnehmer messen sich in den verschiedenen Sparten der Zauberkunst, wie Manipulation, Allgemeine Magie, Große Illusionen, Kartenmagie, Mikromagie, Mentalmagie, Komische Magie, Sprechzauberei und Erfindungen.Österreichs Paradezauberer Magic Christian, von der FISM der meistausgezeichnete Zauberkünstler (3mal Weltmeister, 6 Preise), ist dieses Jahr wieder zu einem Vortrag engagiert. Diesmal über das Wiener Genie der Kartenkunst, dem Vater aller Kartenkünstler, Johann Nep. Hofzinser, dem in Wien auch eine Straße gewidmet ist, wie übrigens fünf weiteren österreichischen Zauberkünstlern auch.Hofzinser, der als Finanzbeamter in seinem Hobby ähnlich wie der Dichter Franz Grillparzer vom Graf Stadion gefördert wurde, modernisierte die Kartenkunst und hauchte den einfachen Kartonblättchen wahrhaft Leben ein. Seine Kunststücke sind auch heute noch legendär und beliebt.Magic Christian, der anfangs nie im Sinne hatte sein Hobby Zaubern zum Beruf zu machen und Industrie Design studiert, wird weltweit als der "Guru" zur Geschichte der Zauberkunst und zum Thema "Hofzinser" gehandelt, seine Trilogie in vier Bänden ist im englischen Sprachraum sind ausverkauft. Er recherchiert dieses Thema seit 30 Jahren.Nähere Infos dazu:https://www.fismquebec2021.com/https://www.aladin.blog/event (https://www.ots.at/redirect/aladin)Pressekontakt:Ausführliche Vita, Fotos und Interviews bitte unter:Mobil: +43 (0) 664 536 7100, oder unter www.magicchristian.com bzw.E-Mail: magicchristian@chello.at anfragen.Büro: Promotion Magic & Design, Stiegengasse 9/ 8-10, 1060 WienOriginal-Content von: Magic Christian, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50441/5276432