Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) hat heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Zürich (Schweiz) und die Ernennung von Leander Metzger zum Country Manager bekannt gegeben.

"Die Eröffnung dieses neuen Büros in Zürich bekräftigt unseren Fokus auf den Ausbau unserer Präsenz und unserer Beziehungen in der gesamten DACH-Region. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Umsetzung unserer Strategie, unsere Fähigkeiten, unser Team und unsere lokale Präsenz in ganz Europa kontinuierlich zu stärken", berichtet Andreas Krause, Head of DACH, BHSI. "Leander war sehr erfolgreich beim Aufbau unserer europäischen Beziehungen und wir freuen uns, dass er unsere Expansion in der Schweiz leiten wird."

BHSI zeichnet jetzt in der Schweiz Sach- und Unfallversicherungen sowie Versicherungen im Bereich Executive Professional Lines und plant die Einführung weiterer Produktlinien in den kommenden Monaten.

"Wir freuen uns darauf, unser Team in Zürich aufzubauen und es Kunden sowie Maklern in der Schweiz zu ermöglichen, vom exzellenten technischen Underwriting und Service von BHSI sowie von unserer CLAIMS IS OUR PRODUCT Philosophie zu profitieren", so Leander Metzger, Country Manager Schweiz. Leander bringt mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung mit. Er stieß im Juni 2016 als Head of Property, Engineering Lines und Risk Control zu BHSI und wird diese Position neben seiner neuen Funktion beibehalten. Vor seinem Wechsel zu BHSI war Leander in Führungspositionen bei Versicherungsmaklern und Versicherungsunternehmen tätig.

Die Adresse der neuen BHSI-Niederlassung lautet: Fraumünsterstraße 16, 8001 Zürich, Schweiz.

Leander ist erreichbar unter +41 (0)76 394 7007 oder per E-Mail an Leander.Metzger@bhspecialty.com

In der Schweiz firmiert Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHIIL ist eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Registrierungsnummer 3230337 und dem eingetragenen Sitz 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, Großbritannien. BHIIL ist eine Tochtergesellschaft der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einem Unternehmen mit Sitz in Nebraska, USA, das gewerbliche Sach- und Unfallversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen für das Gesundheitswesen, Berufshaftpflichtversicherungen für leitende Angestellte und Berufe, Transaktionshaftpflichtversicherungen, Kautionsversicherungen, Seeversicherungen, Reiseversicherungen, Programmversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen, medizinische Ausfallversicherung, Wohngebäudeversicherungen und multinationale Versicherungen anbietet. BHSIC und BHIIL sind Tochtergesellschaften der Versicherungsgruppe National Indemnity von Berkshire Hathaway, deren Finanzstärke von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wird. BHSI hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Brisbane, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, München, Paris, Perth, Singapur, Sydney und Toronto.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220714005733/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT

JoAnn Lee

+1 617.936.2937