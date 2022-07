Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Krone (CZK) hat vor rund 10 Tagen begonnen, deutlich aufzuwerten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zuvor habe die Wochen konstant bei rund 24,70 notiert. Mitte vergangener Woche dann sei die Krone stärker bis 24,26 zum Euro gegangen. Im Gegensatz dazu hätten der ungarische Forint (HUF) und der polnische Zloty (PLN) zum Euro abgewertet. Hinzu komme, dass die CNB den Juli und den August zuwarten dürfte, obwohl die Inflation in Tschechien nach wie vor überraschend hoch ausfalle. Mitte letzter Woche sei die aktuelle Juniinflation um 2 Prozentpunkte über die Inflationsprognose der tschechischen Nationalbank (CNB) auf einen Wert von stolzen 14,6% gestiegen. Trotz Bestrebungen von Tomas Holub, Ratsmitglied der CNB, der auf weitere Zinsanhebungen poche, sei davon auszugehen, dass Gouverneur Michl versuchen werde, die Zinsen in den kommenden Monaten unverändert zu belassen. Möglicherweise werde er sich für weitere Währungsinterventionen aussprechen, um die Krone zu stärken und die Inflation zu drücken. (19.07.2022/alc/a/a) ...

