Sydney (www.anleihencheck.de) - Im ersten Halbjahr 2022 überraschten die Inflationsdaten Zentralbanken, Anleger und Wirtschaftswissenschaftler positiv, so Alex Stanley, Relative Value Strategist, bei Ardea Investment Management.Zu Beginn des zweiten Halbjahres sei die Inflation immer noch hoch, wobei negative Wachstumsentwicklungen für die Märkte ebenso bedenklich würden. Die Weltwirtschaft verlangsame sich, und das Risiko einer Rezession in den großen Volkswirtschaften steige. Die Märkte hätten in den letzten Wochen die schwächeren US-Konjunkturdaten aufgegriffen, von denen einige darauf hindeuten würden, dass die größte Volkswirtschaft der Welt das zweite Quartal in Folge schrumpfe. ...

